FOTO | O tânără din Alba, doctor în istorie, pasionată de creații handmade: Cum a ajuns de la educație muzeală, la pasiunea pentru obiectele create manual

O tânără din Alba, doctor în istorie, pasionată de creații handmade: Cum a ajuns de la educație muzeală, la pasiunea pentru obiectele create manual

La 37 de ani, Camelia Hașa din Alba Iulia este un om care a adunat de-a lungul timpului experiențe din domenii diferite, dar care, în urmă cu aproape un an, a descoperit o pasiune despre care nu știa că avea să îi ocupe un loc atât de important în viața sa: creațiile handmade din lut polimeric.

Aceasta este originară dintr-un orășel din județul Mureș, acolo unde și-a petrecut copilăria și anii de școală, inclusiv liceul. Își amintește cu drag de copilăria anilor ’90, de timpul petrecut mai mult afară decât în casă și de jocurile pe care le inventau sau le repetau, zi de zi, copiii de atunci.

Încă din perioada gimnaziului, a avut o legătură cu lumea artistică. A făcut parte din corul școlii și dintr-o trupă de dansuri populare tradiționale din zona Mureșului. Mai bine de șapte ani, muzica și dansul au făcut parte din viața ei, contribuind, poate fără să își dea seama atunci, la dezvoltarea unei sensibilități aparte pentru frumos, culoare, formă și expresie artistică. Drumul său profesional și academic a urmat însă o altă direcție. A studiat la Cluj-Napoca, în cadrul Universității Babeș-Bolyai, Geografia Turismului, iar după mutarea la Alba Iulia și-a continuat studiile masterale la Universitatea „1 Decembrie 1918”, în domeniul Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii. Mai târziu, a urmat Școala Doctorală de Istorie din cadrul aceleiași universități, iar în anul 2020 a obținut titlul de doctor în istorie.

Din anul 2018 lucrează la Muzeul Principia, unde, în calitate de educator muzeal, desfășoară diferite activități pentru copii. Este un loc de muncă în care creativitatea și dorința de a găsi mereu activități interesante pentru cei mici sunt importante, iar tocmai aici avea să apară, în mod neașteptat, întâlnirea Cameliei cu lutul polimeric.

În anul 2025, în timp ce se gândea la idei pentru noi ateliere dedicate copiilor, Camelia a descoperit lutul polimeric. Până atunci nu lucrase niciodată cu acest material și nici nu știa foarte multe despre el. Curiozitatea a fost însă suficientă pentru a o determina să încerce.

Primele creații au apărut în iarna anului 2025. Au fost câteva globuri de Crăciun, simple, rotunde, decorate cu modele și simboluri specifice sărbătorilor. Nu își mai amintește care a fost primul model realizat, dar își amintește foarte bine senzația pe care i-a dat-o faptul că putea să pornească de la un material simplu și să transforme, cu propriile mâini, acel material într-un obiect.

I-a plăcut ideea de a crea ceva și, mai ales, bucuria de a vedea un rezultat final. Așa a început totul.

Pentru luna martie a anului 2026, Camelia a realizat primele mărțișoare. Le-a făcut pentru băiețelul ei, care urma să le ducă la grădiniță pentru colegii și personalul grădiniței. Mărțișoarele au fost gândite sub forma unor broșe, cu sistem de prindere. Iar de aici, lucrurile au început să evolueze firesc. A început să creeze și pentru ea. În scurt timp, aproape fiecare zi putea veni cu un alt accesoriu pentru sacou sau palton. O broșă, o combinație nouă de culori, un alt model.

Fiecare obiect era o nouă încercare și, în același timp, o nouă ocazie de a învăța.

Camelia spune că întotdeauna i-au plăcut creațiile handmade și că le-a considerat speciale tocmai pentru că sunt unice. De aceea, odată ce a început să lucreze cu lutul polimeric, nu i-a fost greu să continue.

„A fost pasiune din prima”, spune aceasta.

Dar pasiunea nu a însemnat că totul a venit ușor. Din contră. A fost și este în continuare o perioadă de învățare și experimentare. Pe măsură ce modelele devin mai complexe, este nevoie de tehnici noi, de răbdare și de multă practică. A urmărit numeroase videoclipuri și tutoriale, a încercat diferite metode, însă a ajuns la o concluzie simplă: oricât ai învăța din explicațiile altora, practica rămâne cea mai bună modalitate de a învăța.

Din primăvara anului 2026, Camelia a început să realizeze și cercei. Primele modele au fost mai simple, iar apoi a început să își pună la încercare răbdarea și imaginația prin modele mai elaborate.

„În spatele unui accesoriu care pare simplu se ascund, de fapt, ore de muncă și uneori chiar câteva zile. Totul depinde de model, de gradul de complexitate și de culorile alese. Unele creații trebuie colorate după realizare, apoi primesc un strat protector și un finisaj. Sistemele de prindere presupun, la rândul lor, atenție și timp: unele sunt doar atașate, în timp ce altele trebuie lipite”, povestește Camelia.

Viața de zi cu zi nu îi lasă întotdeauna suficient spațiu pentru această pasiune. Lucrează într-un domeniu în care weekendurile și sărbătorile pot însemna zile de muncă, are o familie și, mai ales, un băiețel de cinci ani care are nevoie de ea și care se află într-o perioadă importantă a dezvoltării sale. De aceea, ritmul creațiilor nu este întotdeauna constant. Sunt zile în care reușește să lucreze la mai multe obiecte și zile în care lutul rămâne deoparte.

Soțul îi este alături, iar băiețelul este poate unul dintre cei mai mari admiratori ai creațiilor sale. Este curios să vadă cum sunt făcute și, uneori, cei doi lucrează împreună. Camelia își face propriile creații, iar el își realizează obiectele lui, „personalizate” după propriile preferințe. Iar dacă există combinații de culori pe care un adult poate că nu s-ar gândi să le încerce, imaginația unui copil nu are astfel de limite.

Pentru Camelia, aceasta este una dintre cele mai frumoase părți ale pasiunii sale, și anume faptul că poate crea, dar și faptul că poate împărtăși această bucurie cu propriul copil.

În aproape un an de când a pornit pe acest drum, a descoperit că în spatele fiecărei creații reușite se află și încercări nereușite. Uneori lucrurile nu ies așa cum și-a imaginat. Alteori, chiar și un model pe care l-a mai realizat de multe ori poate avea o zi în care nu iese perfect.

Pentru ea, handmade-ul nu înseamnă doar accesorii. Înseamnă timp pentru sine, relaxare, creativitate și satisfacția de a vedea cum ceva care exista inițial doar ca idee prinde formă în propriile mâini. Într-o perioadă în care cei mai mulți oameni spun că nu au suficient timp, Camelia a descoperit cât de important este să îți găsești, chiar și printre toate responsabilitățile de zi cu zi, un mic spațiu pentru tine.

Un hobby poate părea, la prima vedere, doar o activitate făcută în timpul liber. Pentru ea, însă, a devenit mai mult de atât. A devenit un mod de a se relaxa, de a experimenta și de a se bucura de un alt tip de rezultat decât cele pe care le obține în viața profesională.

Iar dacă ar fi să îi transmită un mesaj unei alte mame care are o pasiune, Camelia ar spune că știe cât de greu este să găsești timp. Pentru o mamă, familia este, în mod firesc, pe primul loc. Dar asta nu înseamnă că ea trebuie să se uite pe sine. Este important să facă și lucruri pentru ea. Lucruri care îi plac, care o relaxează și care îi aduc împlinire.

Uneori, o pasiune nu apare după ani de căutări. Uneori apare pur și simplu, din întâmplare, atunci când ești curios să încerci ceva nou.

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