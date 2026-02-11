FOTO | Pisică salvată de pompierii din Alba Iulia: Era prinsă între crengile unui copac pe strada Cloșca

Pisică salvată de pompierii din Alba Iulia: Era prinsă între crengile unui copac pe strada Cloșca

O pisică a fost salvată miercuri după-masa de pompierii din Alba Iulia, după ce rămăsese prinsă între crengile unui copac.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat să intervină pentru salvarea unei pisici blocate in copac in mun Alba Iulia, str Closca.

La sosirea echipajelor de intervenție, lesa pisicii era blocată între crengile unui copac

Salvatorii au eliberat pisica si eu predat-o aparținătorului in siguranță.

La misiune a participat o autospecială de stingere cu apa si spumă.

