Curier Județean

FOTO | Peste 7,5 milioane de lei pentru refacerea unui drum forestier calamitat din Alba: În ce stadiu este proiectul

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 minute

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Peste 7,5 milioane de lei pentru refacerea unui drum forestier calamitat din Alba: În ce stadiu este proiectul

Direcția Silvică Alba a lansat marți, 16 iunie 2026 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de contractare prin licitație publică a lucrărilor de reabilitare a drumului forestier Valea Țelnei.

Este vorba de un drum forestier calamitat

Valoarea totală estimată a contractului propus, cu durata de 18 luni, este de 7.532.300 de lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 2 iulie 2026.

Drumul forestier Valea Țelnei este situat în comuna Ighiu, pe valea pârâului Țelna, și deservește fondul forestier din zona montană aflată la nord-vest de sat. Acesta are o lungime de aproximativ 10–11 km și este folosit în principal pentru exploatarea lemnului, acces silvic și intervenții în pădure, fiind conectat la rețeaua rutieră locală prin DC 70 și DJ 107H.

În urma unor viituri puternice din 2018, drumul a fost grav afectat, suferind eroziuni, distrugeri ale platformei și colmatarea podețelor, ceea ce l-a încadrat în categoria drumurilor forestiere calamitate.

Ulterior, a fost inclus într-un program de refacere derulat de autoritățile silvice, care a vizat consolidarea structurii rutiere și refacerea lucrărilor hidrotehnice. Chiar și după intervenții, starea drumului rămâne dependentă de condițiile meteo și de exploatările forestiere, putând deveni dificil de parcurs în perioadele cu precipitații.

Pentru consolidare au fost proiectate protecții de taluzuri cu anrocamente având înlțimea de 1,5-2 metri, ziduri de sprijin de gabioane având înălțimea de 2-4 metri și un zid de sprijin din beton având înălțimea de 2 metri.

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