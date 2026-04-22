ACCIDENT rutier pe autostrada A1, sensul de mers Sebeș – Sibiu: Două autoturisme, implicate. Intervin medicii de urgență

Un accident rutier a avut loc astăzi, 22 aprilie 2026, pe autostrada A1, km 313, sensul de mers Sebeș – Sibiu. Din primele informații, este vorba despre un eveniment rutier în care au fost implicate două autoturisme.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea masurilor specifice la un accident rutier produs pe autostrada A1, km 313, sensul de mers Sebes-Sibiu.

In accident ar fi 2 auto implicate, fără persoane încarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă si 1 amb SAJ.

FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)

