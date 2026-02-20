Curier Județean

FOTO | Peste 480 de elevi din Alba, întâlnire cu polițiștii de la Protecția Animalelor: Au discutat despre protejarea animalelor, responsabilitate și empatie

acum 3 ore

Polițiștii din Alba au desfășurat mai multe sesiuni informativ-educative în mai multe școli din județ. Ei au vorbit celor mici despre responsabilitate, empatie și protecția animalelor.

Peste 480 de elevi au participat la activități interactive organizate de Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Alba.

Potrivit IPJ Alba, în cursul acestei săptămâni, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au desfășurat activități informative adresate elevilor din județul Alba.

Astfel, peste 480 de elevi din localitățile Doștat, Boz, Drașov, Câlnic, Vințu de Jos și municipiul Sebeș au participat la discuții privind protejarea animalelor, responsabilitatea pe care trebuie să ne-o asumăm atunci când avem un animal și obligațiile pe care le au cei care dețin un animal.

Pe această cale, elevii au fost informați despre modul în care trebuie să reacționeze atunci când observă un animal rănit sau maltratat, iar polițiștii le-au explicat unde pot sesiza astfel de evenimente.

Respectul, empatia, compasiunea, atenția și grija sunt primordiale în relația cu necuvântătoarele, fundamentarea acestora fiind necesară de la o vârstă fragedă.

Scopul acestor sesiuni informativ-educative îl constituie creșterea gradului de responsabilitate în rândul tinerilor, precum și cultivarea timpurie a unei atitudini pozitive față de animale.

