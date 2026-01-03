FOTO | Peste 34.000 de gospodării din Alba, în continuare fără curent electric și peste 4.000 fără apă potabilă. 5 generatoare de mare putere, dislocate din județe vecine pentru alimentarea zonelor sensibile
Peste 34.000 de gospodării din Alba, în continuare fără curent electric și peste 4.000 fără apă potabilă. 5 generatoare de mare putere, dislocate din județe vecine pentru alimentarea zonelor sensibile
Peste 34.000 de gospodării din Alba sunt în continuare fără curent electric la ora 14.00 și peste 4.000 fără apă potabilă. 5 generatoare de mare putere au fost dislocate din județe vecine pentru alimentarea zonelor sensibile.
Ca urmare a căderii de zăpadă abundente, pe raza județului Alba, la momentul de față situația în județ se prezintă astfel:
Utilități publice afectate:
Numărul utilizatorilor nealimentați de energie electrică la momentul de față de 34.564 utilizatori din 43531 afectați initial. Se intervine în continuare cu 8 echipe DEER – Sucursala Alba pentru remedierea defectiunilor.
Ca urmare a solicitării ISU Alba, IGSU va disloca 5 generatoare de mare putere (450kva) de la Inspectoratele pentru Situații de Urgență (Bihor, Sibiu, Arad, Mureș și Cluj) în vederea asigurării alimentării cu energie electrică la punctele vulnerabile din județ la stabilite de DEER Alba, afectate sau posibil a fi afectate, dar și în vederea alimentării instalațiilor de pompare si tratare a apei potabile care deservesc mai multe localitați din județ.
Aproximativ 4.200 de locuitori din 8.000 inițial nealimentați cu apă potabilă din cauza lipsei de curent la pompele de alimentare.
Centrele de Întreținere si Coordonare Autostrada pe autostrăzile A1 si A10 au intervenit cu 31 utilaje de deszăpezire si 5 încărcătoare.
Secția Drumuri Naționale Alba si Servicul Administrare Drumuri Județene Alba au intervenit pe parcursul nopții cu 67 de autospeciale cu lame și împrăștiere material antiderapant, 25 de autospeciale cu lame si 2 autogredere care au împrăștiat peste 2800 de tone de material antiderapant (sare și nisip) pe carosabil.
Pana la momentul de față ISU Alba și SVSU au intervenit pentru degajarea a 22 arbori căzuți cu 11 mijloace de intervenție cu 35 militari.
De asemenea, ISU Alba dislocat 2 generatoare de putere mare în localitatea Abrud la solicitarea DEER- Sucursala Alba.
Nu au fost identificate probleme care sa fie nerezolvate privind persoanele dializate, a femeilor gravide și a bolnavilor cronici pentru asigurarea transportului acestora spre centrele de dializă sau unitățile spitalicești.
