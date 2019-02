FOTO: Peste 200 de albaiulieni, în majotritate tineri, au participat la dezbaterea ”Ce înseamnă Europa”

La sfârșitul săptămânii trecute, în amfiteatrul A 9 al Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba lulia a avut loc dialogul public cu cetăţenii: “Ce înseamnă Europa pentru tine”. La dezbatere au participat peste 200 de cetăţeni din muncicipiul Alba lulia, în mare parte elevi şi studenţi.

Scopul dialogului a fost evaluarea euroscepticismului în rândul cetăţenilor din oraş şi a percepţiei cu privire la proiectul european. În acest sens a fost utilizat softul Mentimeter care a permis măsurarea atitudinilor participanţilor faţă de o serie de teme şi afişarea instant a rezultatelor.

Au dialogat cu cetăţenii: Enrique Rodriguez Martin, coordonatorul proiectului, reprezentant al muncipalităţii din Gijon, viceprimarul municipiului Alba lulia, Gabriel Pleşa, europarlamentarul Siegfried Muresan, purtător de cuvânt al Parlamentului European, sociologul Mădălina Hideg, asistent parlamentar al europarlamentarului Sorin Moisă, lector univ. dr. Ovidiu Vaida, şi cercetător ştiinţific Oana Poiană de la Facultatea de Studii Europene din Cadrul Universităţii Babeş Bolyai din Cluj Napoca, profesor univ. dr. Mihai Pascaru; conf. univ. dr. Călina Ana Buţiu şi lector univ. dr. Claudiu Ştefani din Cadrul Departamentului de Ştiinţe Sociale, Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba lulia. Din partea universităţii albaiuliene a participat conf. univ. dr. Diana Câmpan, purtător de cuvânt al instituţiei.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului internaţional “The Impact of the Euroscepticism on The Construction of Europe” din programul “Europa pentru Cetăţeni 2014-2020” și a fost organizat de Primăria Municipiului Alba lulia în colaborare cu partenerii locali Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba lulia, Centrul Europe Direct Alba lulia şi partenerii externi: muncipalitatea din Gijon, municipalitatea din Genoa, Centrul Europe Direct din Nurenberg, Centru pentru Studii Politice Europene din Bruxelles (CEPS), AEKS din Finlanda şi Universitatea din Oviedo, Spania.

FOTO: organizatori