FOTO | Peste 15 saci cu moloz cu moloz rezultat din demolarea unor teracote și ambalaje PET, „abandonate” în zona din spatele depoului CFR din Teiuș: APEL pentru depistarea făptașilor
Poliția Locală Teiuș a depistat peste saci cu moloz rezultat din demolarea unor teracote și ambalaje PET în zona din spatele depoului CFR, accesul în cartierul de dincolo de linii.
Autoritățile din Teiuș fac în context un apel public pentru furnizarea de informații în vederea depistării făptașilor.
„Pentru a depista rapid pe cei ce batjocoresc munca și eforturile tuturor de a avea un oraș curat, facem un apel la toți cei care ne pot sprijini cu informații privind făptașii, actiune reprobabilă petrecută în intervalul 27-28 septembrie 2025, la telefonul Poliției Locale Teiuș 0726/128938 sau la Primaria Teiuș 0258/851101!”, se arată în acest apel.
„Cu toate eforturile administrației locale teiușene de a avea un oraș curat, încă avem concetățeni certați cu bunul simț care aruncp gunoi la întâmplare!”, afirmă reprezentanții Primăriei Teiuș.
foto: Primăria Teiuș
