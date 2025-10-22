FOTO | Peste 1,1 milioane de lei alocați pentru ca localnicii din Cut să nu mai fie nevoiți să circule pe carosabil pe Drumul Județean 106M
Peste 1,1 milioane de lei alocați pentru ca localnicii din Cut să nu mai fie nevoiți să circule pe carosabil pe Drumul Județean 106M
Primăria Cut a solicitat aviz de mediu pentru un proiect care vizează modernizarea trotuarelor și dispozitivelor de scurgere a apelor pluviale.
Valoarea totală, inclusiv TVA, a investiției preconizate de este de 1.159.946,27 de lei. Durata prognozată de realizare a investiției este de 3 luni.
Citește și: O comună din Alba, fără viceprimar ales la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele. Care este MOTIVUL
Tronsoanele propuse spre modernizare sunt următoarele: alei pietonale, șanțuri, rigole, canalizare pluvială și borduri partea stângă și dreaptă a drumului județean DJ 106M. Lungimea totală a tronsoanelor supuse modernizării este de 250 de metri.
Pe partea stângă a drumului, trotuarele vor fi amplasate adiacent proprietăților, asigurând accesul direct la acestea, în timp ce pe partea dreaptă a drumului trotuarele vor fi amplasate retras,aproximativ la jumătatea distanței dintre partea carosabilă și limitele de proprietate, soluție care permite amenajarea unei zone verzi continue între carosabil și circulația pietonală.
Potrivit reprezentanților administrației locale din Cut, situația existentă nu este una favorabilă, întrucât lipsa trotuarelor și a unui sistem de colectare a apelor pluviale conduce la circulația pietonilor direct pe partea carosabilă, cu riscuri evidente pentru siguranța acestora, precum și la acumularea de ape pe platforma drumului și în zonele adiacente.
„Această situație determină degradarea prematură a îmbrăcăminții rutiere, disconfort în utilizare și afectarea proprietăților din apropiere. În acest context, amenajarea trotuarelor și a dispozitivelor de scurgere a apelor reprezintă o investiție necesară și prioritară, având ca scop creșterea siguranței pietonale, protecția structurii rutiere și îmbunătățirea condițiilor de circulație”, precizează reprezentanții Primăriei Cut.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
Comunicat de presă PSD Alba: Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică
Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică Partidul Social Democrat a prezentat în cadrul Coaliției de guvernare argumentele și obligațiile care impun majorarea salariului minim în România, în conformitate cu legislația europeană. De asemenea, creșterea salariului minim e o măsură necesară pentru a proteja puterea de cumpărare a românilor. ”Salariul […]
Clădirea cinematografului din Roșia Montană va fi restaurată. Achiziția pentru executarea lucrărilor, lansată în SEAP
Clădirea cinematografului din Roșia Montană va fi restaurată. Achiziția pentru executarea lucrărilor, lansată în SEAP Primaria Roșia Montană a lansat marți, 21 octombrie 2025, în SEAP procedura de achiziție pentru încheierea contractului de executarea lucrărilor pentru „Restaurare clădire cinematograf Roșia Montană nr. 185”. Valoarea estimată a propiectului este de 3.263.172,07 lei, fără TVA. În cadrul […]
O comună din Alba, fără viceprimar ales la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele. Care este MOTIVUL
O comună din Alba, fără viceprimar ales la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele. Primar: ,,Au fost mai mulți candidați” Comuna Cut, din județul Alba, se află într-o situație neobișnuită. La mai bine de un an de la preluarea mandatelor, consilierii locali nu au reușit încă să aleagă un viceprimar. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Buton de panică pentru pacienți, în fiecare salon de spital: Legea privind reforma sănătății, promulgată de Nicușor Dan
Legea privind reforma sănătății, promulgată de Nicușor Dan. Președintele României a anunțat schimbările care urmează Mai multe decrete au fost...
VIDEO | Jandarmii din Alba Iulia, în misiune specială pentru cei mici: Minnie și Mickey Mouse au fost surpriza care a stârnit aplauze și râsete
Jandarmii din Alba Iulia, în misiune specială pentru cei mici: Minnie și Mickey Mouse au fost surpriza care a stârnit...
Știrea Zilei
Autobuzele de pe traseele din Alba Iulia vor circula și mai RAR: Consiliul Local urmează să aprobe actualizarea frecvenței de succedare a curselor
Autobuzele de pe trasele din Alba Iulia vor circula și mai rar Consiliul Local Alba Iulia urmează aprobe, în ședința...
ALERTĂ privind scurgeri de gaz, la un bloc din Aiud: Intervin pompierii
ALERTĂ privind scurgeri de gaz, la un bloc din Aiud: Intervin pompierii Pompierii militari din cadrul Secției Aiud au fost...
Curier Județean
26 octombrie 2025 | „Târgul Cepei” la Săsciori: Degustare și vânzare de produse tradiționale locale, însoțite de cântec și voie bună, acompaniate de un spectacol folcloric
„Târgul Cepei” la Săsciori: Degustare și vânzare de produse tradiționale locale, însoțite de cântec și voie bună, acompaniate de un...
FOTO | ,,Ziua Armatei României în școli 2025”: Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, întâlnire cu elevi din țară. Discuții despre viața de elev militar și admitere
,,Ziua Armatei României în școli”: Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, întâlnire cu elevi din țară. Despre ce...
Politică Administrație
FOTO | Peste 1,1 milioane de lei alocați pentru ca localnicii din Cut să nu mai fie nevoiți să circule pe carosabil pe Drumul Județean 106M
Peste 1,1 milioane de lei alocați pentru ca localnicii din Cut să nu mai fie nevoiți să circule pe carosabil...
Comunicat de presă PSD Alba: Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică
Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică Partidul Social Democrat a prezentat în cadrul Coaliției...
Opinii Comentarii
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania Pe 21 octombrie...
21 octombrie – Sfinţii Mărturisitori Ardeleni, care au luptat împotriva impunerii confesiunii greco-catolice
21 octombrie – Sfinţii Mărturisitori Ardeleni, care au luptat împotriva impunerii confesiunii greco-catolice Sfinţii Mărturisitori Ardeleni sunt prăznuiţi pe 21...