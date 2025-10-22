FOTO | Peste 1,1 milioane de lei alocați pentru ca localnicii din Cut să nu mai fie nevoiți să circule pe carosabil pe Drumul Județean 106M

Peste 1,1 milioane de lei alocați pentru ca localnicii din Cut să nu mai fie nevoiți să circule pe carosabil pe Drumul Județean 106M

Primăria Cut a solicitat aviz de mediu pentru un proiect care vizează modernizarea trotuarelor și dispozitivelor de scurgere a apelor pluviale.

Valoarea totală, inclusiv TVA, a investiției preconizate de este de 1.159.946,27 de lei. Durata prognozată de realizare a investiției este de 3 luni.

Tronsoanele propuse spre modernizare sunt următoarele: alei pietonale, șanțuri, rigole, canalizare pluvială și borduri partea stângă și dreaptă a drumului județean DJ 106M. Lungimea totală a tronsoanelor supuse modernizării este de 250 de metri.

Pe partea stângă a drumului, trotuarele vor fi amplasate adiacent proprietăților, asigurând accesul direct la acestea, în timp ce pe partea dreaptă a drumului trotuarele vor fi amplasate retras,aproximativ la jumătatea distanței dintre partea carosabilă și limitele de proprietate, soluție care permite amenajarea unei zone verzi continue între carosabil și circulația pietonală.

Potrivit reprezentanților administrației locale din Cut, situația existentă nu este una favorabilă, întrucât lipsa trotuarelor și a unui sistem de colectare a apelor pluviale conduce la circulația pietonilor direct pe partea carosabilă, cu riscuri evidente pentru siguranța acestora, precum și la acumularea de ape pe platforma drumului și în zonele adiacente.

„Această situație determină degradarea prematură a îmbrăcăminții rutiere, disconfort în utilizare și afectarea proprietăților din apropiere. În acest context, amenajarea trotuarelor și a dispozitivelor de scurgere a apelor reprezintă o investiție necesară și prioritară, având ca scop creșterea siguranței pietonale, protecția structurii rutiere și îmbunătățirea condițiilor de circulație”, precizează reprezentanții Primăriei Cut.

