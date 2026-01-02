FOTO | Persoană în vârstă, cu probleme medicale, coborâtă în siguranță de salvatorii montani, dintr-o zonă greu accesibilă, la Arieșeni. A fost predată unei ambulanțe SAJ

Persoană în vârstă, cu probleme medicale, coborâtă în siguranță de salvatorii montani, dintr-o zonă greu accesibilă, la Arieșeni. A fost predată unei ambulanțe SAJ

O persoană în vârstă, cu probleme medicale, a fost coborâtă în siguranță cu spirjinul Salvamont Alba, dintr-o zonă greu accesibilă de pe valea Cobleșului, la Arieșeni.

Salvamont Alba a venit în sprijinul ambulanței SAJ care a intervenit la cazul medical, dar care nu a putut ajunge până la pacient din cauza vremii nefavorabile și a zonei greu accesibile.

Persoana în vârstă a fost predată în siguranță echipajului medical și va fi transportată la spitalul din Câmpeni.

,,Echipajul de salvatori montani de la Arieșeni-Vârtop a intervenit în sprijinul ambulanței cu medic de la SAJ Câmpeni, la un caz medical într-o zonă izolată și inaccesibilă pe valea Cobleșului (Arieșeni), de unde a fost coborâtă în siguranță la ambulanță, o persoană în vârstă”, au transmis reprezentanții Salvamont Alba.

