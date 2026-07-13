Bacalaureat 2026 | Ayana Maria Rancea și Vasile Laurențiu Alexa, absolvenți ai Liceului Teoretic Teiuș, au obținut nota 10 la examenul maturității

Liceul Teoretic Teiuș se remarcă și în acest an prin rezultate deosebite la examenul național de Bacalaureat, doi dintre absolvenții promoției 2026 reușind să obțină nota maximă la câte una dintre probele de examen.

Este vorba despre Ayana Maria Rancea, care a obținut nota 10 la proba de Logică, argumentare și comunicare, încheind examenul de Bacalaureat cu media 9,75, și despre Vasile Laurențiu Alexa, care a fost notat cu 10 la proba de Matematică, obținând media generală 9,40.

„Rezultatele celor doi absolvenți confirmă nivelul ridicat al pregătirii oferite de Liceul Teoretic Teiuș și reflectă munca, perseverența și seriozitatea cu care aceștia au parcurs anii de liceu”, au subliniat reprezentanții unității școlare amintite

Aceștia au transmis felicitări celor doi elevi pentru performanțele obținute, subliniind că acestea reprezintă un motiv de mândrie pentru întreaga comunitate școlară. Totodată, au adresat aprecieri profesorilor care i-au pregătit cu profesionalism și dedicare, precum și părinților care le-au fost alături pe tot parcursul pregătirii.

„Două note de 10. Două modele de excelență. Un motiv de mândrie pentru Liceul Teoretic Teiuș”, au transmis reprezentanții liceului, urându-le absolvenților mult succes în parcursul lor academic și profesional.

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