FOTO | Performanță remarcabilă pentru Ilinca Petric (CSM Unirea Alba Iulia) la Cupa României de Taekwondo: A obținut locul 1
Performanță remarcabilă pentru Ilinca Petric (CSM Unirea Alba Iulia) la Cupa României de Taekwondo
Ilinca Petric, elevă în clasa a VI-a A la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia a obținut locul 1 la Cupa României 2025 de Taekwondo, categoria 47 kilograme, desfășurată la Miercurea Ciuc.
Sportiva legitimată la CSM Unirea Alba Iulia a obținut în trecut și locul I la Campionatul Național de la Constanța.
,,Ne bucurăm de fiecare dată când elevii noștri își urmează pasiunile și ating performanțe deosebite în activitățile pe care le desfășoară în timpul lor liber!
Ilinca Petric, elevă în clasa a VI-a A la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia, a participat la Campionatul Național de Taekwondo.
După ce a obținut locul I la Campionatul Național de la Constanța, Ilinca confirmă forma excelentă și câștigă locul I la Cupa României 2025, categoria -47 kg, desfășurată la Miercurea Ciuc, învingând în finală o sportivă locală, în ciuda susținerii masive a acesteia, arătând maturitate și concentrare exemplară.
Felicitări, Ilinca, pentru acest rezultat deosebit!
Suntem mândri de tine!
Felicitări și părinților, precum și antrenorilor care te susțin necondiționat în drumul tău spre succes!”, se arată într-o postare publicată de către Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” din Alba Iulia pe o rețea de socializare.
