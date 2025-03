FOTO | Performanță EXTRAORDINARĂ pentru echipa de robotică a Colegiului HCC Alba Iulia: Premiul Think Award 1st place și locul 3 la o competiția din Cluj-Napoca și calificare la etapa națională a concursului 

Performanță EXTRAORDINARĂ pentru echipa de robotică a Colegiului HCC Alba Iulia: Premiul Think Award 1st place și locul 3 la o competiția din Cluj-Napoca și calificare la etapa națională a concursului

Echipa de Robotică Xeo a Colegiului National ”Horea, Cloșca și Crișan ” Alba Iulia, obține premiul Think Award 1st place și locul 3 la competiția de roboți la Regionala Nord a Concursului FIRST Tech Challenge sezonul 9 – Into the Deep, reușind să se califice la etapa națională a concursului de robotică, care anul acesta se va desfășura la Pitești în perioada 14-16 martie 2025.

Competiția regională a avut loc în perioada 28.02-02.03.2025 la Cluj- Napoca – Cluj Innovation Park, adunând în total 45 de echipe pasionate și talentate din întreaga Transilvanie. Echipa Xeo, formată din elevi dedicați și mentorii lor inspiraționali, a ieșit în evidență prin creativitate, abilități tehnice și determinare.

În urma acesteia, Xeo a obținut premiul Think Award 1st place, acest premiu este acordat echipei care reflectă cel mai bine călătoria pe care a făcut-o în timp ce a experimentat procesul de proiectare inginerească in construcția robotului.

Conținutul de inginerie din portofoliu este cheia de referință pentru juriu pentru a ajuta la identificarea celei mai merituoase echipe. Conținutul de inginerie al echipei trebuie să se concentreze pe etapa de proiectare și construcție a robotului echipei. Echipa trebuie să poată împărtăși sau furniza informații suplimentare detaliate care sunt utile pentru juriu. Acest aspect ar putea include descrieri ale științei și matematicii care stau la baza proiectării robotului și a strategiilor de joc; proiectele, reproiectările, succesele și oportunitățile de îmbunătățire.

Calificarea în Finala Mică a competiție de roboți si obținerea locului 3 constituie pentru departamentul tehnic confirmarea muncii și ingeniozității în realizarea misiunilor din acest sezon.

„Toți stăteam cu sufletul la gură așteptând să auzim „Xeo”. Nimic nu se compară cu emoțiile trăite în momentul în care am auzit că am câștigat Think Award 1st place, știind că toate nopțile nedormite și orele de muncă petrecute la Centrul de Informatică au fost răsplătite pe măsură.

În acest sezon am reușit să creăm mai mult decât o echipă de robotică, am creat o familie unită alături de care vom împărți mereu momentele pline de bucurie, învățând mereu chiar și din greșeli.

În urma acestei competiții ne-am amintit încă o dată de ce – ” ROBOTICA UNEȘTE ROMÂNIA.” transmite echipa Xeo.

Cu o pasiune pentru știință, tehnologie, inginerie și matematică, echipa Xeo nu doar că a concurat la cel mai înalt nivel, dar a și contribuit la atmosfera energizantă a evenimentului, demonstrând că acest concurs nu este doar despre roboți.

Echipa Xeo transmite sincere mulțumiri tuturor sponsorilor nostri – Star Assembly Sebes, Elit SRL Oarda, Consiliului Județean Alba, Antel Print SRL , CTC Store Alba Iulia, Amicii Alba Iulia, mentorilor, părinților, Asociației XEO, Alumni XEO și comunității locale pentru sprijinul continuu. Realizările echipei nu ar fi fost posibile fără susținerea financiară si morală a acestora.

Urmează pentru Xeo provocări noi și interesante în competițiile viitoare. Cu determinare și inovație, echipa noastră continuă să își depășească limitele și să își construiască un viitor în care tehnologia și creativitatea converg pentru a ne ajuta să creem o lume mai bună.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI