FOTO | Performanță deosebită pentru Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj: Dragoș Aldea, locul I la etapa județeană a olimpiadei de Limba Engleză și calificare în faza națională

Performanță deosebită pentru Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj: Dragoș Aldea, locul I la etapa județeană a olimpiadei de Limba Engleză și calificare în faza națională

,,Elevul Aldea Dragoș-Vasile, din clasa a VII-a A, a obținut locul I la etapa județeană a Olimpiadei de Limba Engleză, reușind astfel să se califice la etapa națională.

Această realizare reflectă munca, seriozitatea și talentul său, susținute îndeaproape atât de doamna profesoară Popa Lucia, cât și de mama elevului, care i-a fost alături în procesul de pregătire.

Felicitări pentru implicare și dedicare, pentru această performanță remarcabilă și îi dorim mult succes la etapa națională!”, au transmis reprezentanții școlii pe pagina de Facebook.

