UPDATE FOTO | Percheziții de amploare la Spitalul Orășenesc Câmpeni și nouă domicilii din Alba: Zeci de polițiști ,,au luat cu asalt” instituția medicală

Percheziții de amploare la Spitalul Orășenesc Câmpeni și nouă domicilii din Alba: Zeci de polițiști ,,au luat cu asalt” instituția medicală

Zeci de polițiști au efectuat percheziții la Spitalul Orășenesc din Câmpeni și nouă domicilii ale unor persoane fizice din Alba, astăzi, 28 ianuarie 2026.

Știrea inițială

Mai mulți cititori ziarulunirea.ro au semnalat faptul că agenții de poliție ,,au luat sub asediu” Spitalul Orășenesc din Câmpeni. Mai mult decât atât, oamenii legii au efectuat percheziții și la domiciliul mai multor persoane, conform unor surse ziarulunirea.ro.

Potrivit martorilor, peste 20 de oameni ai legii participă la perchezițiile de la instituția medicală. În aceste momente, în jurul orei 11:30, mai multe mașini neinscripționate se află în curtea Spitalului Orășenesc din Câmpeni .

Potrivit unor surse ziarulunirea.ro, managerul și economista Spitalului Orășenesc din Câmpeni sunt vizați de percheziții. Acțiunea se află în derulare în aceste momente. Directorul Spitalului Orășenesc Câmpeni nu a putut fi contactat telefonic pentru a oferi detalii.

Precizăm că ancheta penală este o etapă procesuală reglementată în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşii unor alte infracţiuni, iar aceste acte şi măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

UPDATE Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba

La solicitarea ziarulunirea.ro, Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba aduce la cunoștința opiniei publice următoarele aspecte:

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție.

În cursul zilei de 28.01.2026, ca urmare a obținerii autorizațiilor legale de la instanța competentă, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba împreună cu organe de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice efectuează percheziții domiciliare în 10 locații situate pe raza județului Alba, dintre care una este sediul unei instituții publice, restul fiind domiciliile unor persoane fizice.

În cauză, organele de urmărire penală beneficiază de sprijin din partea Serviciului pentru Acțiuni Speciale Alba și a Grupării de Jandarmi Mobilă Târgu Mureș. Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom putea oferi detalii suplimentare. Precizăm că efectuarea perchezițiilor domiciliare este o etapă procesuală reglementată în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşii unor alte infracţiuni, iar aceste acte şi măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

