FOTO | Paul Tomiță, ardeleanul „neaoș” de la Pianu care a promovat golful în România comunistă: Povestea profesorului de golf care a înființat primul club și teren de golf din țară

Golful nu este printre sporturile preferate de români. Este perceput, mai degrabă, un sport scump, destinat elitelor. În plus, a avut „ghinionul” de a fi promovat în sens negativ de către fostul președinte Klaus Iohannis, mare amator de golf.

Cu toate acestea, în România există în prezent câteva terenuri de golf la standarde internaționale, dar și aproximativ 1.500 de jucători practicanți înregistrați, toți amatori. Legătura dintre golf și afaceri este una puternică și tradițională, mai ales în cultura corporatistă occidentală.

Evoluția golfului în România este, fără îndoială, legată de figura lui Paul Tomiță, de la a cărui naștere s-au împlinit, în 2024, 100 de ani.

„Am avut privilegiul să-l cunosc, să-i stau în preajmă să-i ascult, fascinat, povestea vieţii sale. Paul Tomiţă era foarte credincios şi provenea dintr-o familie de ţărani.

Deşi a trăit aproape o jumătate de secol în Bucureşti, deşi avea faima adusă de practicarea golfului, deşi se aflase în compania unor mari personaje ale istoriei româneşti, în anturajul diplomaţilor străini, Paul Tomiţă a rămas, în tot ceea ce a făcut, un ardelean neaoş. A fost, fără să exagerez, un mare patriot, un împătimit iubitor al neamului românesc, al ţării sale”, susține scriitorul Ioan Bâscă, cel care avea să îi dedice și un volum intitulat „Profesorul de golf”.

Acesta mai spune despre Paul Tomiţă că era o adevărată carte de istorie: s-a născut în anul Marelui Război ce avea să schimbe radical harta Europei; a trăit momentele de prosperitate ale României interbelice; a făcut frontul în Rusia; a cunoscut trei dictaturi: Carol al II-lea, Antonescu şi regimul comunist; fusese profesorul de golf al regelui Mihai şi a reginei mamă; l-a cunoscut pe Petru Groza şi pe Ceauşescu; a stat la masă şi pe terenul de golf cu ambasadori acreditaţi la Bucureşti; a cunoscut perioada post decembristă şi noua democraţie. „Profesorul avea un extraordinar simţ al realităţii, era un fin observator al vieţii cotidiene, dădea verdicte tranşante asupra evenimentelor din trecut sau din prezent.

Era un tip vioi, viguros. Viaţa în aer liber îi dăduse o alură de sportiv, o supleţe pe care şi-a păstrat-o până la trecerea în eternitate. Avea un ascuţit simţ al umorului, un umor fin, rafinat, englezesc”, completează Ioan Bâscă.

„M-am dus la București în izmene albe, în opinci şi în cămeşe”

Paul Tomiță s-a născut în 1914, în comuna Pianu, județul Alba, unde, după Revoluție, avea să înființeze primul teren de golf cu 18 cupe (găuri) din România. La doar 15 ani, în 1929, a părăsit satul natal şi a plecat spre Bucureşti. „În anii ’30, Bucureştiul era pentru ardeleni a doua Americă. M-am dus în izmene albe, în opinci şi în cămeşe cusută de muma”, spunea viitorul profesor de golf.

În Capitală, tânărul a ajuns prin intermediul fratelui său, Ioan. Acesta a plecat primul din micul sat transilvănean și s-a angajat portar la Hotel „Continental”, de pe Calea Victoriei. Dând dovadă de rigoare și seriozitate, ardeleanul a evoluat rapid și a ajuns administrator al hotelului. În această funcție l-a cunoscut pe profesorul de golf Jean Baptiste Lammaison, care era în Romania la invitația prințului Puiu Ghica și care căuta un tânăr pe care dorea să îl invețe golf și să îl facă asistentul lui.

Ioan Tomiță s-a gândit rapid la fratele său Paul și i-a trimis o scrisoare acasă. „Trebuia și eu odata și odata să plec în lume, să mă despart de satul meu”, spunea Paul Tomiță.

Ajuns în capitala țării, s-a angajat că băiat de mingi şi a devenit învățăcel al profesorului Lammaison, care preda golful la Cercul Diplomatic „Country Club“. A învățat repede tainele golfului și a devenit, la rândul său, profesor pentru diplomații și oamenii de afaceri care frecventau clubul.

Reîntâlnire cu Regele Mihai, după 50 de ani

În 1932, Paul a devenit asistentul lui J.T. Baker, un alt mare jucător de golf, care l-a ajutat să își perfecționeze jocul. La încheierea contractului din România, J.T. Baker l-a chemat pe Paul în Anglia, unde s-a pregătit asiduu pentru a primi mult râvnita diplomă de profesor de golf.

Examenul l-a promovat în 1937, iar diploma i-a fost înmânată de însuși lordul Halifax, ministru de Externe al Marii Britanii și reprezentant al Asociaţiei Profesioniştilor de Golf de la Londra. Deși putea să rămână în Anglia sau să plece în orice altă țară occidentală, Paul Tomiță a ales, la 23 de ani, să revină în România.

La București a fost numit, oficial, profesor de golf și director al Clubului „Country Club” Băneasa, unde a activiat până în 1975, când a fost pensionat forțat de regimul comunist. Regele Mihai, membri ai marilor familii Cantacuzino, Ghica, Brâncoveanu, Ştirbei, Bibescu, alte mari personalităţi ale vremii, precum şi ambasadorii şi diplomaţii care frecventau clubul în perioada interbelică dar și în anii timpurii ai comunismului, au deprins de la Paul Tomiţă tehnica şi măiestria jocului.

Cu ajutorul Regelui Mihai și, ulterior, a lui Petru Groza a reușit, după război, să mențină clubul deschis prin organizarea acestuia într-un club diplomatic cu regim juridic extrateritorial. Cu Regele Mihai s-a reîntâlnit după 50 de ani, în 1998, la prima vizită făcută de acesta în județul Alba. „Cu o voce gâtuită de emoție, mi-a spus: «Hello, Paul! Bine te-am găsit! Ne-a trecut viața, dragă Paul, la amândoi» Ne-am îmbrățișat și ne-am simțit, o secundă, din nou tineri, ca și când nu se petrecuse nimic rău”, astfel a relatat profesorul de golf reîntâlnirea cu regele.

„Dacă rămâneam în Occident, puteam deveni milionar”

Între 1968 şi 1973, Paul Tomiță a participat la campionatele mondiale de golf organizate în Italia (1968), Anglia şi Singapore (1969), Cehoslovacia şi Argentina (1970), S.U.A. (1971), Australia (1972) și Spania (1973). Nu şi-a putut urma, însă, cariera de jucător datorită regimului comunist. Securitatea îl urmărea aproape peste tot și, în plus, i-a fost refuzată, de multe ori, plecarea în străinătate. România a pierdut astfel ocazia de a avea, în istorie, și un mare jucător de golf.

„Dacă rămâneam în Occident, puteam deveni milionar”, spunea, la un moment dat, Paul Tomiță. Acesta a devenit celebru și pentru faptul că fuma pipă și juca toate competițiile cu pipa în gură: „Pipa a trăit, alături de mine, istoria României din deceniul al treilea până astăzi”. Prima pipa, produsă de celebra companie Dunhill, a primit-o de la nişte admiratoare din Anglia, în ajunul Ajunul Crăciunului din 1938. Avea doar 23 de ani şi, până atunci, nu fumase niciodată. În 1972, în timpul Cupei Mondiale din Australia, l-a cunoscut pe Alfred Dunhill, patronul companiei, care i-a făcut cadou alte pipe.

Paul Tomiță avea și un pronunțat umor fin, rafinat, englezesc. „Dracula? Un prost jucător de golf“, obişnuia să spună acesta atunci când era întrebat în străinătate de legenda lui Dracula. Tot în Anglia, mai folosea următoarea glumă: „Ce faceţi, domnilor? Mergeţi la Ziua Reginei sau veniţi la ziua mea? Pentru că am omis să vă spun – sunt născut în aceiaşi zi cu Regina Marii Britanii, dar sunt cu 12 ani mai bătrân”.

Urmărit de Securitate în propria casă

În 1975 s-a stabilit la Pianu de Jos, satul copilăriei sale, împreună cu soţia. Nici aici n-a scăpat, însă, de Securitate. Comuniştii considerau că, prin relaţiile sale cu mari personalităţi din străinătate, reprezenta un pericol pentru regim. Avea microfoane în locuință și tot ce discuta cu cei care îl vizitau era înregistrat. A aflat despre această situație de la un prieten, Ioan Bolog, de profesie inginer și fost șef al întreprinderii de construcții din Alba Iulia, care fusese chemat și atenționat de către reprezentanții județeni ai regimului.

Ulterior, discuțiile sensibile aveau loc doar la vânătoare, o altă mare pasiune a lui Paul Tomiță. Stabilirea la Pianu nu însemnat, însă, o retragere din activitate ci un nou început. A plănuit timp de două decenii realizarea primului teren de golf din țară și nu a renunțat la idee până nu i-a reușit. „Cam 80% din oamenii cu care mă întâlnesc spun că sunt nebun să fac un teren de golf aici. Dar nu sunt nebun. Acesta este visul meu şi într-o zi oamenii vor vedea că acest vis a meritat”, afirma Paul Tomiță, despre ultimul ideal al vieții sale.

Primul teren de golf din România

Prietenia dintre Paul Tomiţă şi Ioan Bolog a dus, până la urmă, la înfiinţarea primului club şi a primului teren de golf din România, la Pianu de Jos. Astfel, în anul 1995 s-a obţinut concesiunea a 70 de hectare de teren, iar, în prima fază, a fost utilizată doar jumătate din suprafaţa terenului, pentru amenajarea primelor nouă cupe, care deveneau competiţionale prin jucarea de două ori a parcursului. Ulterior, până în 2005, terenul a fost lărgit până la 18 cupe şi a devenit cel mai mare din România.

Toată suprafaţa a fost împrejmuită, toate parcursurile au fost redesenate, iarba refăcută şi irigată, iar pe teren au fost amenajate mai multe iazuri cu apă din precipitaţii, pentru irigarea terenului. Anual, la Pianu aveau loc chiar și 20 de competiţii la care participau cei mai importanți jucători amatori din ţară, dar şi invitaţi din străinătate. Terenul are par 72, iar lungimea parcursului este de 6.200 de metri.

„Golful este o pasiune, dar mai ales traiul în aer liber. Este, deci, sănătate. Este asemănător cu vânătoarea şi pescuitul care-ţi dau posibilitatea să ieşi dintre betoanele, smogul şi zgomotul oraşelor”, atfel caracteriza, marele jucător român, acest sport.

Cu timpul, în țară au fost amenajate și alte terenuri de golf profesioniste, mai ales în apropierea Bucureștiului, astfel încât importanța celui de la Pianu a scăzut. Clubul de Golf „Paul Tomiță” a fost preluat de omul de afaceri sibian Werner Keul, un apropiat al lui Klaus Iohannis. De altfel, fostul președinte a fost susprins de mai multe ori jucând golf la Pianu.

Elogiu în Washington Post

Paul Tomiţă a murit în 2004, la vârsta de 90 de ani. Un portret elogios a fost publicat în cotidianul american Washington Post, pe 24 iulie 2004, de către diplomatul Bill Crawford jr., care a învățat să joace golf la București: „Persoane din comunitatea diplomatică din Washington, care au fost în România, îşi pot aduce aminte de Paul «profesorul de golf», de vreme ce acesta şi-a petrecut viaţa predând lecţii de golf comunităţii diplomaţilor şi oamenilor de afaceri din Bucureşti de la jumătatea anilor ’30 până în 1975 la Cubul Diplomatic. (…)

Paul Tomiţă a supravieţuit atât germanilor în Al Doilea Război Mondial convingându-i să nu treacă cu tancurile peste terenurile sale de golf, cât şi comuniştilor timp de 50 de ani (găsind modalităţi prin care să continue să predea golf, împotriva prejudecăţilor faţă de acest sport).

Paul a iubit golful, i-a plăcut să joace golf să predea şi a vrut ca toată lumea să iubească acest sport. Mi-a fost ca un tată, m-a învăţat golf la începutul anilor ’60 şi mai târziu mi-a devenit prieten când am fost funcţionar comercial la Bucureşti (1994-1998)”.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI