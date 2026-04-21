Bilete de tratament balnear 2026: Care sunt seriile disponibile pentru anul în curs. Anunțul Casei Județene de Pensii Alba
Casa Județeană de Pensii Alba a anunțat, marți, 21 aprilie 2026 că au fost stabilite seriile pentru acordarea biletelor de tratament balnear în anul 2026.
Citește și: Bilete de tratament balnear 2026: Câte locuri sunt și cine poate beneficia gratuit. Decizie de ultimă oră în Guvern
Seriile de plecare sunt:
Seria 1 – 27.04.2026
Seria 2 – 13.05.2026
Seria 3 – 29.05.2026
Seria 4 – 14.06.2026
Seria 5 – 30.06.2026
Seria 6 – 16.07.2026
Seria 7 – 01.08.2026
Seria 8 – 17.08.2026
Seria 9 – 02.09.2026
Seria 10 – 18.09.2026
Seria 11 – 04.10.2026
Seria 12 – 20.10.2026
Seria 13 – 05.11.2026
Seria 14 – 21.11.2026
Seria 15 – 05.12.2026
Seria 1 (27.04.2026) se alocă manual, la ghișeu, din cauza timpului redus pentru repartiție. Biletele care se alocă în această etapă sunt pentru unitățile TBRCM:
BUZIAS H.SILVANA***/TBRCM SA/BUZIAS
BUZIAS H.SILVANA**/TBRCM SA/BUZIAS
COVASNA H.DACIA**/TBRCM SA/COVASNA
OLĂNEȘTI H.LIVADIA***/TBRCM SA/OLANESTI
MONEASA H.CODRU MOMA***/TBRCM SA/MONEASA
1 MAI H.CERES***/TBRCM SA/1 MAI
GEOAGIU H.CERES***/TBRCM SA/GEOAGIU
GEOAGIU H.CERES**/TBRCM SA/GEOAGIU
Biletele pentru operatorii privați fac obiectul unei etape ulterioare.
Criteriile de acordare si seriile vor fi postate pe site-ul Casei Județene de Pensii Alba.
Pentru informații suplimentare cei interesați sunt îndemnați să se adreseze Casei Județene de Pensii Alba la nr. de telefon 0258/811531, int 158 si 0258/831385.
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Buget de 165 de milioane de lei pentru municipiul Sebeș în anul 2026: Care vor fi investițiile derulate
Buget de 165 de milioane de lei pentru municipiul Sebeș în anul 2026: Care vor fi investițiile derulate Proiectul bugetului municipiului Sebeș pentru anul 2026 se află în consultare publică. Joi, 23 aprilie 2026, de la ora 16.00, în Aula Primăriei Municipiului Sebeș, este programată dezbaterea publică referitoare la acesta. „Este un buget care se […]
27 – 28 aprilie 2026 | Creșe din Alba, închise pentru 48 de ore după ce furnizarea apei potabile o să fie oprită în mai multe cartiere din oraș
27 – 28 aprilie 2026 | Creșe din Alba, închise pentru 48 de ore după ce furnizarea apei potabile o să fie oprită în mai multe cartiere din oraș Creșele din cartierele Partoș, Ampoi I,II și III vor fi închise în data de 27 și 28.04.2026 din cauza unor lucrări SC APA CTTA SA ALBA, […]
VIDEO | Vitezomani prinși cu aproape 200 la oră pe autostrada A1, în Alba: AMENZI de aproape 50.000 de lei în urma unei acțiuni de tip BLITZ
Vitezomani prinși cu aproape 200 la oră pe autostrada A1, în Alba: AMENZI de aproape 50.000 de lei în urma unei acțiuni de tip BLITZ În cadrul operațiunii europene ROADPOL SPEED, Biroul de Poliție Autostradă A1 Râmnicu Vâlcea – Deva a desfășurat o acțiune de tip BLITZ, în data de 19 aprilie 2026, în intervalul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Premierul Ilie Bolojan: „Decizia PNL este să nu mai facă o coaliție cu PSD”
Premierul Ilie Bolojan: „Decizia PNL este să nu mai facă o coaliție cu PSD” Conducerea extinsă a Partidului Național Liberal...
Calendarul înscrierilor la creșă și grădiniță pentru anul școlar 2026 – 2027, aprobat: Când începe prima etapă. Ministerul Educației: „Criteriul nu este «primul venit, primul servit»”
Calendarul înscrierilor la creșă și grădiniță pentru anul școlar 2026 – 2027, aprobat: Când începe prima etapă. Ministerul Educației: „Criteriul...
Știrea Zilei
Alba Iulia, fără apă timp de 48 de ore: Zeci de străzi din mai multe cartiere din municipiu vor rămâne fără apă potabilă. Zonele afectate
Alba Iulia, fără apă timp de 48 de ore: Zeci de străzi din mai multe cartiere din municipiu vor rămâne...
5 – 6 iunie 2026 | Campionatul Național de Super Rally 2026 începe la Alba Iulia: Unde se vor desfășura celelalte etape
Campionatul Național de Super Rally 2026 începe la Alba Iulia: Unde se vor desfășura celelalte etape Alba Iulia va găzdui...
Curier Județean
Bilete de tratament balnear 2026: Care sunt seriile disponibile pentru anul în curs. Anunțul Casei Județene de Pensii Alba
Bilete de tratament balnear 2026: Care sunt seriile disponibile pentru anul în curs. Anunțul Casei Județene de Pensii Alba Casa...
VIDEO | Buget de 165 de milioane de lei pentru municipiul Sebeș în anul 2026: Care vor fi investițiile derulate
Buget de 165 de milioane de lei pentru municipiul Sebeș în anul 2026: Care vor fi investițiile derulate Proiectul bugetului...
Politică Administrație
Miniștrii PSD, demisie în bloc miercuri seară sau joi dimineață. Liderii partidului vor discuta cu președintele Nicușor Dan
Miniștrii PSD, demisie în bloc miercuri seară sau joi dimineață. Liderii partidului vor discuta cu președintele Nicușor Dan PSD își...
VIDEO | Lucrări în forță pe strada Timotei Cipariu din Blaj: Care este motivul mobilizării de pe această arteră
Lucrări în forță pe strada Timotei Cipariu din Blaj: Care este motivul mobilizării de pe această arteră Săptămâna a început...
Opinii Comentarii
Ziua mondială a creativităţii şi inovaţiei, sărbătorită la data de 21 aprilie
Ziua mondială a creativităţii şi inovaţiei, sărbătorită la data de 21 aprilie Ziua Mondială a Creativităţii şi Inovării este celebrată...
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2027 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2027 și Paștele catolic 2027. Sărbători de Paște 2027 și în urmatorii ani. Când...