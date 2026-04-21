Bilete de tratament balnear 2026: Care sunt seriile disponibile pentru anul în curs. Anunțul Casei Județene de Pensii Alba

Casa Județeană de Pensii Alba a anunțat, marți, 21 aprilie 2026 că au fost stabilite seriile pentru acordarea biletelor de tratament balnear în anul 2026.

Seriile de plecare sunt:

Seria 1 – 27.04.2026

Seria 2 – 13.05.2026

Seria 3 – 29.05.2026

Seria 4 – 14.06.2026

Seria 5 – 30.06.2026

Seria 6 – 16.07.2026

Seria 7 – 01.08.2026

Seria 8 – 17.08.2026

Seria 9 – 02.09.2026

Seria 10 – 18.09.2026

Seria 11 – 04.10.2026

Seria 12 – 20.10.2026

Seria 13 – 05.11.2026

Seria 14 – 21.11.2026

Seria 15 – 05.12.2026

Seria 1 (27.04.2026) se alocă manual, la ghișeu, din cauza timpului redus pentru repartiție. Biletele care se alocă în această etapă sunt pentru unitățile TBRCM:

BUZIAS H.SILVANA***/TBRCM SA/BUZIAS

BUZIAS H.SILVANA**/TBRCM SA/BUZIAS

COVASNA H.DACIA**/TBRCM SA/COVASNA

OLĂNEȘTI H.LIVADIA***/TBRCM SA/OLANESTI

MONEASA H.CODRU MOMA***/TBRCM SA/MONEASA

1 MAI H.CERES***/TBRCM SA/1 MAI

GEOAGIU H.CERES***/TBRCM SA/GEOAGIU

GEOAGIU H.CERES**/TBRCM SA/GEOAGIU

Biletele pentru operatorii privați fac obiectul unei etape ulterioare.

Criteriile de acordare si seriile vor fi postate pe site-ul Casei Județene de Pensii Alba.

Pentru informații suplimentare cei interesați sunt îndemnați să se adreseze Casei Județene de Pensii Alba la nr. de telefon 0258/811531, int 158 si 0258/831385.

