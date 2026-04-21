24 aprilie 2026 | Alba Iulia găzduiește conferința „Arta de a sprijini femeia – de la Emoție la Menopauză”

Pe 24 aprilie, începând cu ora 14:00, la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia, va avea loc conferința „Arta de a sprijini femeia – de la Emoție la Menopauză”, un eveniment dedicat informării corecte și dialogului deschis despre perimenopauză și menopauză.

Conferința propune un cadru autentic de întâlnire între public și specialiști, aducând în atenție un subiect important, încă prea puțin discutat, deși face parte din realitatea a milioane de femei. Schimbările hormonale, emoționale și fizice specifice acestor etape vor fi abordate din perspective complementare, într-un spațiu construit în jurul clarității, înțelegerii și sprijinului real.

În cadrul evenimentului vor interveni:

• Milena Dulipovici – medic primar medicină de familie

• Ildikó Csilla Bartók – medic primar obstetrică-ginecologie

• Elena Ucenic – medic primar obstetrică-ginecologie

• Carla Scânteie – medic specialist endocrinolog

• Mădălina Arion – psiholog și psihoterapeut

• Sergiu Dobârtă – antrenor personal fitness

De asemenea, Oana Șuleac, medic primar endocrinolog, va fi prezentă în cadrul meselor rotunde, contribuind la dialogul interdisciplinar propus de organizatori.

Evenimentul va fi moderat de Andreea Idriceanu Calev, specialist în comunicare.

Această inițiativă a luat naștere din dorința de a aduce mai aproape informația validată, accesul la specialiști și conversațiile necesare într-o perioadă din viață în care multe femei caută răspunsuri, echilibru și înțelegere.

„Acest proiect s-a născut dintr-o experiență personală și dintr-o nevoie reală de a înțelege mai bine schimbările prin care trecem. Pe parcurs, am descoperit că foarte multe femei își pun aceleași întrebări și, de multe ori, nu găsesc suficientă claritate, deschidere sau sprijin. Din această realitate a apărut dorința de a crea un spațiu în care informația corectă, dialogul sincer și accesul la specialiști să devină firescul de care avem nevoie. Cred că atunci când înțelegem ce se întâmplă cu noi, apare mai multă liniște, mai multă încredere și mai multă putere de a avea grijă de noi.”

— Simona Fuga, Președinte FEMINA.ICON

Organizatorii transmit mulțumiri partenerilor care susțin această inițiativă și contribuie la conturarea unui demers care își propune să fie mai mult decât un eveniment punctual: începutul unei comunități construite în jurul informării corecte, empatiei și sprijinului real.

Participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile.

Pentru a face informația accesibilă unui public cât mai larg, conferința va fi transmisă și live pe pagina de Facebook FEMINA.ICON. – https://www.facebook.com/femina.icon

Despre FEMINA.ICON

FEMINA.ICON este o inițiativă educațională dedicată sănătății femeii, construită din dorința de a deschide conversații necesare despre perimenopauză și menopauză și de a aduce împreună specialiști din domenii diferite, într-un cadru bazat pe claritate, înțelegere și sprijin real.

