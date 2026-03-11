FOTO | Patru modele Dacia 100% electrice lansate până în 2030: STRIKER – noul crossover al producătorului român
Patru modele Dacia 100% electrice lansate până în 2030: STRIKER – noul crossover al producătorului român
Dacia a lansat, marţi, 10 martie 2026 o foaie de parcurs strategică pentru orizontul 2030, care include lansarea a patru vehicule electrice şi un nou capitol pentru modelul Sandero.
Totodată, compania a anunțat modelul Striker, un crossover cu motorizări multi‑energie, care va fi integral dezvăluit în luna iunie 2026.
Potrivit documentului citat, strategia se bazează pe cinci piloni fundamentali:
Un angajament ferm pentru mobilitatea electrică
Dacia îşi asumă o tranziţie accelerată către mobilitatea electrică, cu patru modele 100% electrice care vor fi lansate până în 2030. Primul pas în această direcţie va fi făcut chiar anul acesta, odată cu lansarea unui nou model electric din segmentul A, construit pe platforma RGEV small a Renault Group şi produs în Europa. Dezvoltat în mai puţin de 16 luni, acest model reflectă perfect ADN‑ul Dacia, având un preţ de pornire sub 18.000 de euro.
O electrificare accelerată a întregii game
Astăzi, un vehicul Dacia din patru este electrificat. Mâine, datorită noilor modele hibride şi soluţiilor inteligente de electrificare, două treimi din vânzările Dacia vor fi electrificate. Dacia are toate atuurile şi expertiza necesară pentru a-şi atinge acest obiectiv.
O ofensivă ambiţioasă în segmentul C
Startul a fost deja promiţător cu Bigster. Pe baza acestei dinamici, Dacia îşi propune să crească ponderea vehiculelor din segmentul C de la o cincime în prezent, la o treime în anii următori. Pentru a avansa pe această direcţie, Dacia dezvăluie Striker, un crossover electrificat, surprinzător şi dinamic. Împreună cu Bigster, Striker formează un duo complementar: două modele cu personalităţi distincte, unite de acelaşi ADN — esenţial, robust şi axat pe valoarea reală oferită clientului.
Un nou capitol pentru Sandero
Viitoarea generaţie Sandero va oferi o gamă completă de motorizări multi‑energie, adaptată nevoilor clienţilor şi perfect aliniată strategiei de electrificare a mărcii. În acelaşi timp, Sandero va rămâne referinţa segmentului său în ceea ce priveşte raportul preţ–prestaţii. Aceasta este promisiunea Dacia — ferm susţinută în continuare.
Consolidarea elementelor care fac Dacia unică
Dacia va continua să valorifice elementele care îi definesc unicitatea: expertiza recunoscută în soluţii 4×4 accesibile şi leadershipul său pe piaţa GPL. Prin această foaie de parcurs pe termen mediu, Dacia îşi consolidează poziţionarea distinctă şi îşi reafirmă ambiţia de a oferi o mobilitate pragmatică, accesibilă şi orientată către viitor.
STRIKER: viziunea Dacia în segmentul C
Striker afişează un design robust şi puternic.
Liniile sale dinamice, silueta aerodinamică şi partea frontală verticală sunt puse în valoare de noua semnătură luminoasă Dacia. O atenţie deosebită a fost acordată detaliilor de design, inclusiv ornamentelor specifice ale portierelor faţă şi benzii negre lucioase care uneşte blocurile optice spate, evidenţiată de o textură tehnică ce accentuează caracterul modern şi robust al vehiculului.
Cu o lungime de 4,62 metri, Striker completează Bigster în oferta Dacia pentru segmentul C.
Prezentat în avanpremieră odată cu planul futuREady în cadrul Strategy Day, Striker va fi dezvăluit în întregime în luna iunie.
Gama va cuprinde o versiune hibridă, o versiune hibridă 4×4 şi o versiune GPL, la un preţ de pornire sub 25.000 de Euro.
Numele ”Striker” provine dintr-o expresie universală care semnifică ”a lovi” sau ”a atinge ţinta”.
foto: Dacia
