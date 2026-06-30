FOTO | Părintele Mihai Szilagy, din clerul Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, a trecut la cele veșnice: ,,Dumnezeu să-l răsplătească cu fericirea Cerului pentru tot binele făcut în lume!”
Părintele Mihai Szilagy, din clerul Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, a trecut la cele veșnice: ,,Dumnezeu să-l răsplătească cu fericirea Cerului pentru tot binele făcut în lume!”
Arhieparhia Blaj a anunțat, marți, 30 iunie 2026, că părintele Mihai Szilagy, din clerul Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, a trecut la cele veșnice.
Părintele Mihai Szilagy a fost paroh în parohia greco-catolică „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Cistei, Protopopiatul Blaj.
,,Cu profundă durere sufletească, aducem la cunoștința preoților, credincioșilor greco-catolici și tuturor creștinilor iubitori de Dumnezeu, că părintele Mihai Szilagy, din clerul Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, paroh în parohia greco-catolică „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Cistei, Protopopiatul Blaj, a trecut la cele veșnice, astăzi, 30 iunie 2026.
Dumnezeu să-l răsplătească pe părintele Mihai cu fericirea Cerului pentru tot binele făcut în lume!
„Fraţii mei cei iubiţi, nu mă uitaţi pe mine când lăudaţi pe Domnul, ci vă aduceţi aminte de dorul şi de dragostea mea” (din rânduiala înmormântării preoților).”, se arată într-un mesaj publicat de Arhieparhia Blaj.
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