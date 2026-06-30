Drept la replică | PSD Alba: Domnul Hațegan numără like-urile pe Facebook, cetățenii numără gropile pe drumurile reparate de CJ Alba
PSD Alba: Domnul Hațegan numără likae-urile pe Facebook, cetățenii numără gropile pe drumurile reparate de CJ Alba
Nu știm dacă e de râs sau nu, dar ultima ieșire publică a vicepreședintelui Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan, frizează de-a dreptul ridicolul. Cel supranumit deja de angajații de pe șantiere „Marius Selfie”, din cauza apetitului exagerat pentru fotografiile „instagramabile”, a ajuns să se smiorcăie prin comunicate de presă și postări pe Facebook pentru că un coleg social-democrat a îndrăznit să posteze pe rețelele de socializare fotografii cu un drum județean. Ironic este faptul că primarul în cauză nu făcea decât să informeze cetățenii printr-o frază scurtă, însoțită de câteva fotografii, că au început lucrările de asfaltare a drumului județean 762, din zona Avram Iancu.
În gândirea profund liberală, domnul Hațegan consideră că doar domnia sa are monopol de imagine și exclusivitate în fotografie pe drumurile județene, fiind singurul care trebuie să zâmbească dintre utilaje și grămezile de asfalt.
Pe drumurile județene din Alba există deja o legendă: cum se simte miros de asfalt, cum apare un vânător feroce al imaginii publice – domnul Marius Hațegan, vicepreședintele care pare că se pricepe mai bine la administrarea contului de Facebook decât la administrarea județului.
Cu această ocazie, dorim să îi recomandăm domnului Marius Hațegan să meargă să se fotografieze și pe drumurile despre care se tot plâng cetățenii că numărul de gropi bate numărul de like-uri de pe pagina domnului vicepreședinte. Spre exemplu, pe DJ 107H Galda de Jos – Teiuș, a rămas o porțiune neasfaltată de ani de zile, pe DJ 107B, Berghin – Colibi, care are atât de multe petice și gropi încât pare lovit de dronele rusești, sau pe DJ 142L Mihalț – Căpud, unde calitatea lucrării ridică foarte multe semne de întrebare.
De fapt, credem că domnul Hațegan a patentat „asfaltul de sezon” care, la doar câțiva ani de la recepție, arată ca după bombardament. Unele dintre drumurile județene „reparate” cu fast în mandatele trecute sunt astăzi varză.
În încheiere, îi recomandăm domnului Hațegan să lase pozele, pițipongeala și să se ocupe de administrarea județului, nu a contului personal… (de Facebook).
Cetățenii județului Alba merită drumuri europene, nu decoruri pentru campania dumneavoastră de imagine, se arată într-un comunicat transmis de PSD Alba.
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