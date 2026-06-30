Bacalaureat 2026 în Alba: Doi candidați din județ, eliminați pentru tentativă de fraudă. Câți elevi s-au prezentat la proba de limba și literatura română

La prima probă scrisă a examenului național de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2026 (Limba și literatura română) au fost prezenți 1995 de candidați din județul Alba din cei 2003 înscriși la această probă. Proba s-a desfășurat luni, 29 iunie 2026, în 6 centre de examen din județul Alba. Nu au participat 46 de candidați.

Pentru tentativă de fraudă au fost eliminați 2 candidați. Aceștia nu vor mai avea dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.

Subiectele și baremul de corectare au fost publicate la ora 15:00, pe subiecte.edu.ro, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

Celelalte probe se vor desfășura conform următorului calendar:

• miercuri, 1 iulie – proba obligatorie a profilului (conform OMEC 4270 din 29.06.2026)

• joi, 2 iulie – proba la alegere a profilului și a specializării

• vineri, 3 iulie- – proba la limba și literatura maternă.

Afișarea rezultatelor inițiale (în centrele de examen și online) va avea loc în data de 7 iulie (până la ora 12:00). Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiile se poate face începând cu aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, până în 9 iulie. Reamintim faptul că, în conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD), afișarea rezultatelor se va face prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

Afișarea rezultatelor finale este programată în data de 14 iulie (în centrele de examen și online).

• Probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis, în baza unui act de identitate valid, până la ora 8:30.

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească, cumulat, următoarele condiții:

• recunoașterea/echivalarea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;

• susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;

• obținerea unei medii a notelor, la probele scrise, de cel puțin 6.

Ministerul Educației și ISJ ALBA pun la dispoziția celor interesați linia TELVERDE 0800801100/0800816258 pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități pe durata probelor scrise.

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