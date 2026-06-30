VIDEO | Și-a lovit soția în cap în timpul unei certe și a fost reținut de polițiști. Bărbatul din Gârbova s-a ales și cu ordin de protecție

Și-a lovit soția în cap în timpul unei certe și a fost reținut de polițiști. Bărbatul din Gârbova s-a ales și cu ordin de protecție

Un bărbat din Gârbova s-a ales cu ordin de protecție și a fost reținut de polițiști după ce și-a lovit soția în cap în timpul unei certe.

Potrivit IPJ Alba, la data de 29 iunie 2026, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din localitatea Gârbova, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

Din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 29 iunie 2026, bărbatul, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, ar fi lovit-o pe soția sa, în vârstă de 31 de ani, cu un obiect contondent, în zona capului, provocându-i o leziune care nu a necesitat transportul la spital.

Față de bărbatul, în vârstă de 37 de ani, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, bărbatului fiindu-i interzis să se apropie de soția sa.

În cursul zilei de azi, 30 iunie 2026, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sebeș pentru dispunerea măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

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