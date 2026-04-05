FOTO | „Parada Modei Eco” 2026 la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj: „Emoție, curaj și multă creativitate pe covorul roșu”

Săptămâna Verde a adus la Colegiul „Inochentie Micu Clain” Blaj și spectaculoasa „Parada Modei Eco” 2026.

„Astăzi, nu a fost doar o prezentare de costume, ci o lecție despre responsabilitate, imaginație și iubire față de natură.
Fiecare copil, de la cei mai mici până la elevii de liceu, a pășit pe covorul roșu cu emoție, curaj și multă creativitate, transformând materiale simple în adevărate povești despre grijă și respect pentru mediul înconjurător.

Cei mici ne-au reamintit cât de sinceră și pură este bucuria de a crea. Elevii din ciclul primar au demonstrat că ideile mari pot porni din lucruri simple. Gimnaziul a adus mesaje puternice despre protejarea naturii. Liceenii au arătat că responsabilitatea față de viitor începe cu alegeri conștiente, făcute astăzi.

În spatele fiecărui costum s-au aflat muncă, răbdare, sprijin și mult suflet. Această paradă ne-a arătat că schimbarea începe cu pași mici, dar făcuți împreună.

Felicitări tuturor participanților pentru implicare și autenticitate! Mulțumim cadrelor didactice pentru dedicare și pentru că inspiră generații întregi! Adresăm mulțumiri calde părinților pentru susținerea constantă și pentru că sunt alături de copii în fiecare pas al devenirii lor. Mulțumim Consiliului Elevilor pentru implicare și sprijinul oferit în organizarea acestui eveniment! Mulțumim Amaliei Costea pentru că a surprins cu sensibilitate aceste momente și le-a transformat în amintiri de neuitat”, au transmis reprezentanții colegiului blăjean.

foto: Amalia Costea

FOTO | Ayana Rancea, elevă a Liceului Teoretic Teiuș, premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română 2026

Ayana Rancea, elevă a Liceului Teoretic Teiuș, premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română 2026 Eleva Ayana Maria Rancea, din clasa a XII-a la Liceul Teoretic Teiuș, a obținut Premiul Special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română – etapa națională, desfășurată la Botoșani.  Această realizare remarcabilă […]

Programul de studii în sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale" lansat oficial la Universitatea din Alba Iulia Vineri, 3 aprilie 2026 a avut loc la Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia lansarea oficială a noului program de studii ăn sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale". „Acesta completează oferta noastră de studii duale, alături de […]

Marius Toma, detașat din Dolj, director interimar nou la Direcția Județeană de Sport Alba Direcția Județeană de Sport Alba are un director executiv interimar nou. Este vorba de Marius Toma. Acesta a fost detașat la Alba Iulia din structura similară din județul Dolj pentru o perioadă de 6 luni, numirea sa fiind făcută în 4 […]

