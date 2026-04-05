FOTO | „Parada Modei Eco” 2026 la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj: „Emoție, curaj și multă creativitate pe covorul roșu”

„Parada Modei Eco” 2026 la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj: „Emoție, curaj și multă creativitate pe covorul roșu”

Săptămâna Verde a adus la Colegiul „Inochentie Micu Clain” Blaj și spectaculoasa „Parada Modei Eco” 2026.

„Astăzi, nu a fost doar o prezentare de costume, ci o lecție despre responsabilitate, imaginație și iubire față de natură.

Fiecare copil, de la cei mai mici până la elevii de liceu, a pășit pe covorul roșu cu emoție, curaj și multă creativitate, transformând materiale simple în adevărate povești despre grijă și respect pentru mediul înconjurător.

Cei mici ne-au reamintit cât de sinceră și pură este bucuria de a crea. Elevii din ciclul primar au demonstrat că ideile mari pot porni din lucruri simple. Gimnaziul a adus mesaje puternice despre protejarea naturii. Liceenii au arătat că responsabilitatea față de viitor începe cu alegeri conștiente, făcute astăzi.

În spatele fiecărui costum s-au aflat muncă, răbdare, sprijin și mult suflet. Această paradă ne-a arătat că schimbarea începe cu pași mici, dar făcuți împreună.

Felicitări tuturor participanților pentru implicare și autenticitate! Mulțumim cadrelor didactice pentru dedicare și pentru că inspiră generații întregi! Adresăm mulțumiri calde părinților pentru susținerea constantă și pentru că sunt alături de copii în fiecare pas al devenirii lor. Mulțumim Consiliului Elevilor pentru implicare și sprijinul oferit în organizarea acestui eveniment! Mulțumim Amaliei Costea pentru că a surprins cu sensibilitate aceste momente și le-a transformat în amintiri de neuitat”, au transmis reprezentanții colegiului blăjean.

foto: Amalia Costea

