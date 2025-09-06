FOTO | Pachete cu rechizite școlare pentru 4 surori din Alba: Acțiune a asociației militarilor veterani

Pachete cu rechizite școlare pentru 4 surori din Alba: Acțiune a asociației militarilor veterani

În pragul noului an școlar 2025-2026, sucursala Alba a Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități a desfășurat o acțiune umanitară cu un puternic impact social.

La inițiativa și cu sprijinul colegului lor Ioan Mihu, membrii asociației au distribuit pachete cu rechizite școlare elevei Naomi-Daniela Siurciun, de la Școala „Ioan Mihu” din Vinerea, și celor trei surori ale sale, oferindu-le astfel un sprijin concret și necesar pentru începutul de an școlar.

„Naomi-Daniela Siurciun, care a fost premiată de asociația amintită și în vară la festivitatea de incheiere a anului școlar, și surorile ei sunt copii silitori, care pun mare preț pe educație, iar ajutorul primit le va permite să pășească în noul an școlar cu mai multă încredere și entuziasm.

Prin această acțiune, ne dorim să arătăm că solidaritatea, empatia și implicarea pot face o diferență reală în viața unor copii. Investiția în educație este, de fapt, o investiție în viitorul societății noastre.

Membrii asociației – veterani ai teatrelor de operații și militari activi sau în rezervă – își arată, și în afara uniformei, angajamentul față de valorile solidarității și ajutorului reciproc.

Prin această inițiativă, AMVVD Alba demonstrează încă o dată că spiritul de camaraderie și devotamentul față de comunitate nu se opresc odată cu încheierea misiunilor militare. Sprijinirea educației copiilor aflați în situații mai delicate reprezintă nu doar un act de generozitate, ci și un exemplu demn de urmat în construirea unei societăți mai unite și mai atente la nevoile celor din jur”, au transmis reprezentanții sucursalei Alba a Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI