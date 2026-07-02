EXCLUSIV | Ce spun conducerea STP și șoferii despre ordonanța președințială a Tribunalului Alba: „Soluția instanței nu ține loc de pâine. Cu o hotărâre judecătorească oamenii nu își pot cumpăra mâncare”

„Soluția instanței nu ține loc de pâine. Cu o hotărâre judecătorească oamenii nu își pot cumpăra mâncare”, a subliniat, într-o declarație în exclusivitate pentru ziarulunirea.ro, directorul general al companiei de transport STP Alba Iulia, Stelian Nicola.

Acesta susține că societatea se află în imposibilitatea obiectivă de a pune în aplicare ordonanța președințială pronunțată astăzi, joi, 2 iulie 2026, explicând că blocajul este cauzat de neplata sumelor pe care compania le are de încasat de la Primăria Alba Iulia.

Printr-o ordonanță președințială, publicată astăzi, joi, 2 iulie 2026, Tribunalul Alba obligă STP Alba Iulia să reia serviciul public de transport local de persoane pe traseele stabilite pe raza Municipiului Alba Iulia, conform programului de transport aprobat și contractului existent de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane.

Întrebat dacă poate asigura punerea în aplicare a ordonanței președințiale pronunțate în cursul zilei de joi, 2 iulie 2026, Stelian Nicola a răspuns: „Există o imposibilitate obiectivă de a pune în aplicare această ordonanță, în primul rând pentru că noi nu am provocat această situație”.

„Plata salariilor restante către angajații STP depinde exclusiv de plata sumelor restante datorate societății”

În contextul în care angajații înregistrează restanțe salariale de trei luni, Stelian Nicola afirmă că aceștia sunt îndreptățiți să își primească salariile și susține că soluția depinde exclusiv de plata sumelor datorate societății.

„Primăria a susținut că nu are restanțe față de STP, cu excepția a trei facturi aflate în litigiu. În instanță am obținut însă un titlu executoriu pentru suma de 13 milioane de lei și am dovedit că aceasta este suma reală, iar cealaltă sumă invocată a fost neadevărată. Executarea silită este în derulare prin executor judecătoresc și tot orașul a văzut că avem dreptul la această sumă”, a afirmat Stelian Nicola.

Directorul STP consideră că deblocarea situației poate avea loc într-un timp foarte scurt dacă administrația locală efectuează o plată parțială.

„Situația se poate debloca rapid dacă domnul primar ne plătește o parte din această sumă, astfel încât să putem achita salariile. Totul se poate rezolva în aproximativ două ore și activitatea poate reveni la normal”, a afirmat Stelian Nicola în exclusivitate pentru ziarulunirea.ro.

În opinia sa, chiar dacă Primăria contestă o parte dintre facturi, există posibilitatea recuperării ulterioare a sumelor prin instanță.

„Dacă apreciază că o parte dintre facturi conțin elemente pe care le contestă, poate recupera ulterior acele sume în instanță. Astfel, își poate recupera eventualele prejudicii, dacă va obține o hotărâre favorabilă. Aceasta este singura soluție legală și corectă. În acest fel nu se pierde niciun fond european”, a declarat Stelian Nicola.

Referindu-se la variantele analizate pentru asigurarea transportului public, directorul STP a explicat că, din punctul său de vedere, operatorul propriu al municipiului nu poate prelua în prezent serviciul.

„Ei au solicitat instanței, la punctul 6, obligarea autorității să atribuie, în regim de urgență, serviciul unui alt operator. Sunt două variante. Prima este operatorul intern al municipiului, însă acesta se află încă în procedura de înregistrare la Registrul Comerțului și în etapa de selecție a administratorilor. Este evident că nu este încă funcțional. În aceste condiții, singura opțiune rămasă este atribuirea serviciului unui alt operator privat.

Domnul primar a afirmat în mod constant că dorește un operator propriu al municipiului. Nu a precizat numele vreunei societăți, însă au existat câteva firme nemulțumite. Anterior, atunci când acestea au solicitat asigurarea continuității serviciului și preluarea angajaților, răspunsul primit din partea primarului a nemulțumit reprezentanții unor societăți”, a detaliat directorul general al operatorului de transport STP.

„STP nu poate fi făcută responsabilă pentru imposibilitatea executării hotărârii instanței”

Întrebat dacă șoferii refuză reluarea activității deoarece nu sunt parte în proces și se află în grevă din cauza salariilor restante, Stelian Nicola a confirmat această situație și a reiterat că societatea nu poate fi făcută responsabilă pentru imposibilitatea executării hotărârii.

„Nu poate fi sancționat cineva pentru imposibilitatea obiectivă de a pune în aplicare o hotărâre. Am arătat că această imposibilitate este cauzată de neplata sumelor datorate de Municipiul Alba Iulia, situație care pare intenționată”, a spus acesta.

Directorul STP a mai afirmat că, din bugetul aprobat pentru transportul public, au rămas neachitate aproximativ două milioane de lei, susținând că acestea nu au fost plătite deoarece primarul nu a pus în aplicare Hotărârea Consiliului Local nr. 146/2026.

„După 1 iulie este prevăzut pentru transportul local un buget de 6.250.000 de lei, tocmai pentru deblocarea acestei situații. Sunt îndeplinite toate condițiile legale pentru efectuarea plății. Singura persoană care poate dispune plata este ordonatorul principal de credite, respectiv primarul. De aceea, toate aceste blocaje sunt cauzate de refuzul acestuia de a aproba plata”, a mai afirmat Stelian Nicola.

„Abonamentele vor fi prelungite cu perioada de valabilitate pierdută pe timpul opririi transportului în comun”

Stelian Nicola a făcut, în finalul dialogului cu reporterii ziarulunirea.ro, și precizări importante legate de abonamentele beneficiarilor serviciilor STP din municipiul-reședință de județ.

„Acestea vor fi prelungite cu aceeași perioadă de valabilitate pe care au pierdut-o în această perioadă. Asta este ceea ce putem face. În plus, această soluție ne costă și mai puțin. Ulterior, noi vom recupera prejudiciul de la persoana vinovată. Abonamentele au fost emise de noi, iar obligația de a lua această decizie ne aparține. Mai departe, modul în care ne recuperăm banii este problema STP-ului”, a subliniat Stelian Nicola.

Șoferii STP, deciși să nu repornească transportul din municipiul Alba Iulia: „Până nuvom primi salariile restante!”

Reporterii ziarulunirea.ro au stat de vorbă și cu șoferii STP din tura de după amiază de la Autogara STP, aflați în grevă de mai bine de 2 săptămâni jumătate.

„Nu vom porni cursele pe traseele din Alba Iulia până când nu ne vom primi salariile. Avem familii și facturi de plătit. Poate cei care hotărăsc sau au hotărât că trebuie să ieșim la lucru și-au luat salariile. Să vină dânșii dacă vor să se pună în locul nostru, să-și mănânce nervii așa cum facem noi în fiecare zi. Sau să vină să lucreze în locușl nostru cei care consideră că se poate lucra fără niciun venit!”, a declarat unul dintre șoferi.

foto reprezentativă: arhivă (cu rol ilustrativ)

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