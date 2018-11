FOTO: Openul Internaţional de Şah “România 100”, cel mai puternic turneu de șah organizat vreodată la Alba Iulia, a început luni. PROGRAMUL

Cel mai puternic turneu organizat vreodată la Alba Iulia, Openul Internaţional de Şah “România 100” a debutat luni dupa-amiaza la Hotelul Transilvania din Alba Iulia. Dedicat Centenarului Marii Uniri, turneul organizat de Federaţia Română de Şah în parteneriat cu Consiliul Judeţean Alba reuneşte la start în mod simbolic un număr de 100 de participanţi, mulţi dintre aceşti venind la Alba Iulia special datorită importantului moment aniversar.

Festivitatea de deschidere a debutat cu intonarea imnului naţional de către tânăra artistă Anamaria Gligor (Centru de Cultură Augustin Bena Alba). Prezenţi la festivitate, preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel, şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean Alba, Marius Haţegan, şi-au exprimat satisfacţia organizării la Alba Iulia a celui mai important turneu international din calendarul Federaţiei Române de Şah şi au salutat prezenţa la turneu a celor 100 de participanţi din 12 ţări.

Dacă unele ţări ca Belarus, Germania, Moldova, Ucraina sau Serbia au avut reprezentanţi şi la ediţiile precedente ale Openului Internaţional al României, în acest an se află în premieră la Alba Iulia reprezentanţi ai unor forţe ale şahului mondial Armenia, India, Letonia, Polonia şi Rusia, ceea ce dovedeşte că turneul este deja foarte bine cotat pe plan international, devenind tot mai atractiv de la an la an.

Vicepreşedintele Federaţiei Române de Şah, Vladimir Danilov, a mulţumit Consiliului Judeţean Alba şi conducerii Hotelului Transilvania pentru sprijinul acordat la organizarea evenimentului, exprimându-şi speranţa că turneul va ajunge la 100 de ediţii organizate la Alba Iulia.

Alături de cei 30 de deţinători de titluri internaţionale, este de remarcat prezenţa la start a unor şahişti români din diaspora veniţi special în România pentru a participa la aceastâ sărbătoare şahistă, a unor veterani ai şahului românesc cu o vârstă apropiată de cea a României Mari, dar şi a unor tineri şahişti mai puţin experimentaţi, care au înteles că au foarte mult de învăţat din participarea la o competiţie de acest nivel. Cel mai tânăr participant la turneu Alexandru Măcăleţ are 7 ani, în timp ce Mihai Hlinschi, cel mai vârstnic, are 84 de ani, o diferenţă de vârstă între participanţi care cu greu poate fi întâlnită la alte competiţii sportive decât cele şahiste.

Prima mutare a turneului a fost efectuată de directorul general al Florea Grup, Marcel Florea, care a jucat 1.d4 la prima masă pentru marele maestru internaţional Dmitry Svetushkin (Moldova), principalul favorit al turneului, împotriva Dr.Laurentius Pop, un tânăr român stabilit în Germania.

În prima rundă nu s-au înregistrat surprize, toţi favoriţii reuşind să se impună, chiar dacă în unele situaţii outsiderii au opus o rezistenţă puternică.

Runda a 2-a, programată marţi de la orele 9, se anunţă mult mai echilibrată. Favoritul numărul 3, Alexey Fedorov (Belarus), îl va înfrunta pe Alexandru Banzea, component al echipei de juniori a României care a cucerit aurul european în acest an. Interesantă se anunţă şi confruntarea dintre Evgeny Levin (Rusia, favoritul 5) şi juniorul albaiulian Iustin Ciorgovean. Veteranul cugirean Mihai Vîlceanu va încerca să furnizeze surpriza împotriva maestrei internaţionale Rameshbabu Vaishali (17 ani), una dintre marile speranţe ale şahului feminin indian. Meci greu va avea şi maestrul aiudean Ionel Miron, care va juca cu piesele negre împotriva marelui maestru Vadim Shishkin (Ucraina), în timp ce albaiulianul David Cordea, revenit în competiţii după o absenţă destul de lungă, îl va avea ca adversar pe maestrul internaţional Naeayanan Visakh (India).

Turneul se desfăşoară pe parcursul a 9 runde în sistem elveţian. Partidele sunt programate zilnic de la orele 16 până sâmbătă, ultima rundă fiind programată de la orele 9. Marţi şi joi se vor juca runde suplimentare şi dimineaţa de la orele 9.

Programul rundelor este urmatorul

Runda 2 marti 9.00

Runda 3 marti 16.00

Runda 4 miercuri 16.00

Runda 5 joi 9.00

Runda 6 joi 16.00

Runda 7 vineri 16.00

Runda 8 sambata 16.00

Runda 9 duminica 9.00

Vineri de la orele 10 va avea loc proba de blitz

Sambata de la orele 10 va avea loc proba de dezlegari „100 de probleme in 100 de minute”