UPDATE VIDEO | Accident la Bucerdea Grânoasă: Biciclist de 25 de ani în stare gravă după impactul cu un autoturism
Accident la Bucerdea Grânoasă: Biciclist de 25 de ani în stare gravă după impactul cu un autoturism
Un accident rutier cu consecințe grave s-a produs în seara zilei de vineri, 10 iulie 2026, la Bucerdea Grânoasă.
„Traficul rutier este îngreunat pe strada Morii din localitatea Bucerdea Grânoasă, din cauza unui eveniment rutier.
Din primele date, este vorba despre un autoturism și un biciclist care ar fi suferit leziuni corporale grave.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru efectuarea cercetărilor în vederea stabilirii, cu exactitate, a împrejurărilor în care s-a petrecut evenimentul rutier”, a transmis IPJ Alba la ora 22.48.
UPDATE IPJ Alba, ora 23.08:
Un bărbat, în vârstă de 25 de ani, în timp ce se deplasa pe bicicletă, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr, în vârstă de 19 ani.
În urma producerii evenimentului rutier, biciclistul a suferit leziuni grave, iar la fața locului, personalul medical îi efectuează manevre de resuscitare.
UPDATE IPJ Alba, ora 23.32:
Ambii sunt din localitatea Bucerdea Grânoasă. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
sursa: IPJ Alba
video: IPJ Alba
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