31 iulie – 2 august 2026 | Zilele Medievale ale Bălgradului: Omagiu lui Iancu de Hunedoara, la Alba Iulia, în cadrul festivalului de artă medievală ajuns la a 11-a editție
Zilele Medievale ale Bălgradului: Omagiu lui Iancu de Hunedoara, la Alba Iulia, în cadrul festivalului de artă medievală ajuns la a 11-a editție
În perioada 31 iulie – 2 august 2026, la Alba Iulia, Skepsis vă invită la Zilele Medievale ale Bălgradului – Festival de Artă Medievală, ediția a 11-a.
Timp de trei zile, la Alba Iulia, compania de teatru Skepsis, grupuri artistice și de reconstituire istorică din țară, precum și specialiști din instituții locale vor reînvia, prin artă și ateliere deschise interactive, trecutul cetății cunoscute în perioada medievală sub numele de Bălgrad.
Publicul iubitor de artă medievală va putea asista și participa gratuit la:
*Ateliere deschise și interactive de dansuri, meșteșuguri, lecturi interactive și jocuri pentru copii;
*Ateliere deschise coordonate de specialiști din cadrul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia;
*Parada personajelor medievale;
*Prezentări de arme și demonstrații de mânuire a armelor medievale;
*Spectacole de artă medievală: muzică, dansuri, teatru și jonglerii cu foc.
„Anul 2026 a fost instituit oficial drept «Anul Iancu de Hunedoara», pentru a comemora 570 de ani de la moartea marelui apărător al Europei creștine. Suntem onorați să putem organiza un eveniment cu tematică medievală în orașul nostru, a cărui cetate este legată profund de viața și moștenirea lui Iancu de Hunedoara”, a declarat Viorel Cioflică, coordonatorul proiectului artistic.
Evenimentul este unul tematic, dedicat promovării artei medievale și renascentiste, toate spectacolele și activitățile prezentate respectând specificul și caracteristicile care conferă autenticitate genurilor abordate.
Toate activitățile se vor desfășura în aer liber, în spiritul spectacolelor stradale, în perimetrul interior al Cetății Alba Carolina (Poarta a III-a, Poarta a IV-a, Strada Muzeului și platoul Străzii Militari), iar accesul publicului este liber la toate activitățile din program.
Zilele Medievale ale Bălgradului – Festival de Artă Medievală este un proiect cultural dedicat promovării prin artă a Cetății, organizat de Grupul Skepsis în parteneriat cu:
- Primăria Municipiului Alba Iulia;
- Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia;
- Muzeul Național al Unirii Alba Iulia;
- Consiliul Județean Alba;
- Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba;
- Asociația Urbis Eco Logica.
Programul detaliat va fi comunicat în curând și va fi disponibil pe pagina de Facebook dedicată evenimentului și pe site-ul organizatorului (link AICI)
Pornit ca o inițiativă culturală și artistică în anul 2016, festivalul a ajuns, cu susținerea partenerilor locali, la cea de-a XI-a ediție, reușind să se înscrie cu succes în rândul evenimentelor tematice de gen din România și desfășurându-se anual în primul weekend al lunii august.
Ca o recunoaștere a valorii sale, evenimentul a fost dezvoltat printr-un parteneriat internațional prin programul Europa Creativă, în cadrul proiectului cultural internațional LOCUS – Sinergii Culturale Urbane Locale, dedicat dezvoltării evenimentelor și creșterii audienței.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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