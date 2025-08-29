11 octombrie 2025 | Supercupa României la volei, în Alba Blaj Arena: Dueluri de foc
11 octombrie 2025 | Supercupa României la volei, la Blaj
Sezonul voleibalistic intern va începe la Blaj, în data de 11 octombrie 2025, cu meciurile Supercupei României, masculin și feminin.
Citește și: Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu în lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru: Fotbaliștii din Alba, „abonați" la convocări
Anunțul a fost făcut vineri, 29 august 2025, de Federația Română de Volei!
De la ora 17:00 se va juca Supercupa masculină, între campioana Dinamo București și deținătoarea Cupei României, Corona Brașov.
De la ora 19:30 va avea loc meciul fetelelor, dintre Volei Alba Blaj, care a realizat Eventul Campionat-Cupă în sezonul trecut, și CSO Voluntari, vicecampioana României și finalista Cupei.
Ambele meciuri vor fi transmise de TVR Sport.
