Rămâi conectat

Sport

11 octombrie 2025 | Supercupa României la volei, în Alba Blaj Arena: Dueluri de foc

Lucian Daramus

Publicat

acum 2 ore

în

De

11 octombrie 2025 | Supercupa României la volei, la Blaj

Sezonul voleibalistic intern va începe la Blaj, în data de 11 octombrie 2025, cu meciurile Supercupei României, masculin și feminin.

Citește și: Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu în lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru: Fotbaliștii din Alba, „abonați” la convocări

Apulum Agraria 2025

Anunțul a fost făcut vineri, 29 august 2025, de Federația Română de Volei!

De la ora 17:00 se va juca Supercupa masculină, între campioana Dinamo București și deținătoarea Cupei României, Corona Brașov.

De la ora 19:30 va avea loc meciul fetelelor, dintre Volei Alba Blaj, care a realizat Eventul Campionat-Cupă în sezonul trecut, și CSO Voluntari, vicecampioana României și finalista Cupei.

Ambele meciuri vor fi transmise de TVR Sport.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu în lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru: Fotbaliștii din Alba, „abonați” la convocări

Lucian Daramus

Publicat

acum 5 ore

în

29 august 2025

De

Stanciu și Rațiu în lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru Cei doi fotbaliști din Alba „abonați” în ultima vreme la convocări la echipa națională de fotbal a României, Nicolae Stanciu, „căpitanul” tricolorilor, și Andrei Rațiu, au fost incluși, așa cum era de așteptat, de către selecționerul Mircea Lucescu în lotul pentru meciurile din […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | Medalii de argint și bronz pentru sportiva CS Unirea, Alexandra Cazacu, la Campionatul Mondial de Powerlifting din Costa Rica

Lucian Daramus

Publicat

acum 12 ore

în

29 august 2025

De

Medalii de argint și bronz pentru sportiva CS Unirea, Alexandra Cazacu, la Campionatul Mondial de Powerlifting din Costa Rica Sportiva Clubului Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia, Alexandra Cazacu, pregătită de președintele Federației Române de Powerlifting (FRP), antrenor Ovidiu Pănăzan, a obținut rezultate extraordinare la Campionatul Mondial de Powerlifting Tineret, organizat săptămâna aceasta în Costa Rica. […]

Citește mai mult

Sport

Start în Liga 3, cu 5 echipe din Alba | Sâmbătă, pe „Cetate”, derby „de Alba”, CSM Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir

Dan HENEGAR

Publicat

acum o zi

în

28 august 2025

De

Start în Liga 3, cu 5 echipe din Alba | Sâmbătă, pe „Cetate” este derby „de Alba”, CSM Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir Pornește la drum și caravana celui de-al treilea eșalon, cu 5 reprezentante ale Albei repartizate în Seria 7, formațiile din județ trecând prin multiple modificări în această vară în privința loturilor. […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 23 de minute

Premierul Ilie Bolojan: „Pensia magistraților nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu”

Ilie Bolojan: „Pensia magistraților nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu” „Proiectul privind pensiile magistraților rezolvă 2 din...
Actualitateacum 42 de minute

CONCEDIEREA a 40.000 de bugetari din administrația centrală și locală, pusă pe modul „în așteptare”: Proiectul nu a mai fost dezbătut în ședința de Guvern

CONCEDIEREA a 40.000 de bugetari din administrația centrală și locală, pusă pe modul „în așteptare” Membrii Guvernului s-au reunit în...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 53 de minute

VIDEO | Turta dulce din copilărie, după o rețetă tradițională, la Târgul Turtelor 2025. O familie din Alba deține secretul deliciosului desert transmis de la o generație la alta

Turta dulce din copilărie, după o rețetă tradițională, la Târgul Turtelor 2025. O familie din Alba deține secretul deliciosului desert...
Ştirea zileiacum 2 ore

Gestul altruist al consilierului local PNL din Aiud, care își donează indemnizația, s-a împiedicat de… o poprire!

Gestul altruist al consilierului local PNL din Aiud, care a anunțat că își donează indemnizația, s-a împiedicat de… o poprire!...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

UPDATE FOTO | ACCIDENT RUTIER în Alba Iulia: Tamponare mai jos de Bazinul Olimpic

ACCIDENT în Alba Iulia: Tamponare mai jos de Bazinul Olimpic Un accident rutier s-a produs vineri, 29 augus în Alba...
Curier Județeanacum 2 ore

CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele 0 pozitiv, 0 negativ și AB pozitiv: „Cazurile pe aceste grupe sunt numeroase, iar stocurile sunt insuficiente”

CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele 0 pozitiv, 0 negativ și AB pozitiv Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 8 ore

Primării de comune și orașe mici, în GREVĂ: „O zi zboară, o zi nu zboară. Azi NU zboară!”

Primării de comune și orașe mici, în GREVĂ pe termen nedeterminat Primarii de comune și orașe mici intră, de vineri,...
Politică Administrațieacum o zi

FOTO | A început asfaltarea Drumului Județean 705, Zlatna-Almașu Mare: Când va fi finalizat proiectul. Lucrări terminate și la Mesentea

A început asfaltarea Drumului Județean 705, Zlatna-Almașu Mare: Când va fi finalizat proiectul. Lucrări terminate și la Mesentea Pe Drumul...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 3 ore

30 august 2025: Sfântul Alexandru, ”protectorul omenirii”. Ce se spune despre persoanele care poartă numele de Alexandru și Alexandra

30 august 2025: Sfântul Alexandru, ”protectorul omenirii”. Ce se spune despre persoanele care poartă numele de Alexandru și Alexandra? În...
Opinii - Comentariiacum 13 ore

29 august – Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Tradiții și obiceiuri

Tăierea cinstitului cap al Sf. Proroc Ioan Botezătorul este pomenită în calendarul creştin ortodox în ziua de 29 august. Sfântul...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea