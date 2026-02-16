Sport

FOTO | Ocnamureșeanul Bela Bartha, 10 puncte pentru Trentino în campionatul de volei al Italiei: Luptă strânsă pentru intrarea în play-off cu avantaj

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o oră

în

De

Ocnamureșeanul Bela Bartha, 10 puncte pentru Trentino în campionatul de volei al Italiei: Luptă strânsă pentru intrarea în play-off cu avantaj

Ocnamureșeanul Bela Bartha a revenit în teren la Itas Trentino, iar campioana Italiei a câștigat în cinci seturi în etapa a 20-a.

A fost un meci greu, cu ultima clasată, care a durat două ore.

Centrul român și-a trecut în cont 10 puncte. Cinci dintre ele reușite în atac, cu 50% eficiență. A mai obținut un punct la blocaj și a servit patru ași.

Trentino e pe locul 3, cu 44 de puncte (15 victorii – 5 înfrângeri), cu două etape rămase de disputat din sezonul regulat.

Echipa lui Bela Bartha luptă să rămână pe ultima treaptă a podiumului pentru a intra în plat-off cu avantaj.

sursa: Federația Română de Volei

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Mercato discret pentru divizionarele terțe din Alba | Bursa transferurilor din iarnă realizate de CSM Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, CIL Blaj și CSU Alba Iulia

Dan HENEGAR

Publicat

acum 1 minut

în

16 februarie 2026

De

Mercato discret pentru divizionarele terțe din Alba | Bursa transferurilor din iarna lui 2026 realizate de CSM Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, CIL Blaj și CSU Alba Iulia CSM Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, CIL Blaj și CS Universitar Alba Iulia, cele 4 divizionare terțe din Seria 7 a Ligii 3, mai au două săptămâni până […]

Citește mai mult

Sport

CSM Unirea Alba Iulia, dominație categorică în campionatul național de polo feminin! Campioana, 3 victorii nete la Focșani și maximum de puncte!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

16 februarie 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia, dominație categorică în campionatul național de polo feminin! Campioana a repurtat 3 victorii nete la Focșani și are maximum de puncte! Campioana CSM Unirea Alba Iulia domină categoric Campionatul național de polo feminin! Echipa din Cetatea Marii Uniri a câștigat categoric toate cele 3 întâlniri susținute la Focșani și are maximum […]

Citește mai mult

Sport

Campioana Volei Alba Blaj, victorie 3-0 cu CSM Constanța, în deplasare, și se menține lider în Divizia A1!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 19 ore

în

15 februarie 2026

De

Campioana Volei Alba Blaj, victorie 3-0 cu CSM Constanța, în deplasare, și se menține lider în Divizia A1 de volei feminin! Campioana României, Volei Alba Blaj s-a impus cu 3-0 (25-16, 26-24, 25-22), într-un joc extern, cu CSM Constanța. Echipa din „Mica Romă” se menține lider în Divizia A1, cu 39 de puncte, fiind urmată […]

Citește mai mult