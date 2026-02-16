FOTO | Ocnamureșeanul Bela Bartha, 10 puncte pentru Trentino în campionatul de volei al Italiei: Luptă strânsă pentru intrarea în play-off cu avantaj
Ocnamureșeanul Bela Bartha, 10 puncte pentru Trentino în campionatul de volei al Italiei: Luptă strânsă pentru intrarea în play-off cu avantaj
Ocnamureșeanul Bela Bartha a revenit în teren la Itas Trentino, iar campioana Italiei a câștigat în cinci seturi în etapa a 20-a.
A fost un meci greu, cu ultima clasată, care a durat două ore.
Centrul român și-a trecut în cont 10 puncte. Cinci dintre ele reușite în atac, cu 50% eficiență. A mai obținut un punct la blocaj și a servit patru ași.
Trentino e pe locul 3, cu 44 de puncte (15 victorii – 5 înfrângeri), cu două etape rămase de disputat din sezonul regulat.
Echipa lui Bela Bartha luptă să rămână pe ultima treaptă a podiumului pentru a intra în plat-off cu avantaj.
sursa: Federația Română de Volei
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Mercato discret pentru divizionarele terțe din Alba | Bursa transferurilor din iarnă realizate de CSM Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, CIL Blaj și CSU Alba Iulia
Mercato discret pentru divizionarele terțe din Alba | Bursa transferurilor din iarna lui 2026 realizate de CSM Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, CIL Blaj și CSU Alba Iulia CSM Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, CIL Blaj și CS Universitar Alba Iulia, cele 4 divizionare terțe din Seria 7 a Ligii 3, mai au două săptămâni până […]
CSM Unirea Alba Iulia, dominație categorică în campionatul național de polo feminin! Campioana, 3 victorii nete la Focșani și maximum de puncte!
CSM Unirea Alba Iulia, dominație categorică în campionatul național de polo feminin! Campioana a repurtat 3 victorii nete la Focșani și are maximum de puncte! Campioana CSM Unirea Alba Iulia domină categoric Campionatul național de polo feminin! Echipa din Cetatea Marii Uniri a câștigat categoric toate cele 3 întâlniri susținute la Focșani și are maximum […]
Campioana Volei Alba Blaj, victorie 3-0 cu CSM Constanța, în deplasare, și se menține lider în Divizia A1!
Campioana Volei Alba Blaj, victorie 3-0 cu CSM Constanța, în deplasare, și se menține lider în Divizia A1 de volei feminin! Campioana României, Volei Alba Blaj s-a impus cu 3-0 (25-16, 26-24, 25-22), într-un joc extern, cu CSM Constanța. Echipa din „Mica Romă” se menține lider în Divizia A1, cu 39 de puncte, fiind urmată […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Vreme schimbătoare și precipitații în România în următoarele 2 săptămâni: Maxime de până la 6 grade și minime de până la -10 grade în Transilvania. Prognoza meteo actualizată
Vreme schimbătoare și precipitații în România în următoarele 2 săptămâni: Maxime de până la 6 grade și minime de până...
Mai puțin de jumătate dintre copiii din România, vaccinați anti-rujeolă: „Este cea mai mare criză de vaccinare din ultimele decenii”
Mai puțin de jumătate dintre copiii din România, vaccinați anti-rujeolă: „Este cea mai mare criză de vaccinare din ultimele decenii”...
Știrea Zilei
Primarul din Alba Iulia explică de ce este necesar împrumutul de până la 30 de milioane de euro prin emiterea de obligațiuni municipale: „Este o decizie strategică”
Primarul din Alba Iulia explică de ce este necesar împrumutul de până la 30 de milioane de euro prin emiterea...
ACCIDENT rutier DN14A: Un șofer din Alba s-a răsturnat în afara carosabilului. O fetiță de 9 ani și o femeie au ajuns la spital
ACCIDENT rutier DN14A: Un șofer din Alba s-a răsturnat în afara carosabilului. O fetiță de 9 ani și o femeie...
Curier Județean
1 martie 2026 | „Sărbătoarea Primăverii”, eveniment dedicat doamnelor și domnișoarelor, la Aiud: Cine este invitatul special
„Sărbătoarea Primăverii”, eveniment dedicat doamnelor și domnișoarelor, la Aiud: Cine este invitatul special Doamnele și domnișoarele sunt invitate să celebreze...
ITM Alba: AMENZI de 11.500 de lei și 36 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 9-13 februarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: AMENZI de 11.500 de lei și 36 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 9-13 februarie 2026:...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Marius Hațegan: Așa nu se mai poate guverna! PSD își merită titlul de cel mai toxic partid de pe scena politică!
Comunicat de presă | Marius Hațegan: Așa nu se mai poate guverna! PSD își merită titlul de cel mai toxic...
Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de canalizare în toate localitățile județului”
Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de...
Opinii Comentarii
Tradiții și obiceiuri în Săptămâna Albă. Ce nu este bine să faci în această perioadă
Tradiții și obiceiuri în Săptămâna Albă Începând cu 20 februarie, creştinii ortodocşi intră în Săptămâna Albă sau ”Săptămâna brânzei”. În...
Mesaje amuzante de Valentine`s Day. MESAJELE care aduc ZÂMBETUL pe buzele PERSOANEI IUBITE
Mesaje haioase de Valentine`s Day 2026 • Texte şi declaraţii de dragoste amuzante de ziua îndrăgostiţilor Simțul umorului a fost...