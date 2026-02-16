FOTO | Ocnamureșeanul Bela Bartha, 10 puncte pentru Trentino în campionatul de volei al Italiei: Luptă strânsă pentru intrarea în play-off cu avantaj

Ocnamureșeanul Bela Bartha, 10 puncte pentru Trentino în campionatul de volei al Italiei: Luptă strânsă pentru intrarea în play-off cu avantaj

Ocnamureșeanul Bela Bartha a revenit în teren la Itas Trentino, iar campioana Italiei a câștigat în cinci seturi în etapa a 20-a.

A fost un meci greu, cu ultima clasată, care a durat două ore.

Centrul român și-a trecut în cont 10 puncte. Cinci dintre ele reușite în atac, cu 50% eficiență. A mai obținut un punct la blocaj și a servit patru ași.

Trentino e pe locul 3, cu 44 de puncte (15 victorii – 5 înfrângeri), cu două etape rămase de disputat din sezonul regulat.

Echipa lui Bela Bartha luptă să rămână pe ultima treaptă a podiumului pentru a intra în plat-off cu avantaj.

sursa: Federația Română de Volei

