FOTO | Oana Frenț, tânără balerină din Câmpeni, încântătoare pe scena festivalului de balet 2025 de la Sibiu: „Talentul Oanei este vizibil în fiecare mișcare, în fiecare piruetă executată cu precizie și emoție”

Oana Frenț, tânără balerină din Câmpeni, încântătoare pe scena festivalului de balet 2025 de la Sibiu

Oana Frenț, tânără balerină din Câmpeni, a avut o prestație încântătoare pe scena „Sibiu Dance Competition” 2025.

„Cu grația și eleganța unei adevărate artiste, Oana a reușit să cucerească nu doar publicul, ci și inimile celor care au văzut în ea nu doar o balerină talentată, ci un simbol al muncii, perseverenței și pasiunii.

Talentul Oanei este vizibil în fiecare mișcare, în fiecare piruetă executată cu precizie și emoție. Dar dincolo de darul natural, stau o muncă neobosită, ore lungi de repetiții, disciplină și o maturitate surprinzătoare pentru vârsta ei. Este dovada vie că atunci când pasiunea este susținută de efort constant, rezultatele nu întârzie să apară”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale Câmpeni, unde este elevă Oana Frenț.

„Prezența Oanei la un festival de o asemenea anvergură este o onoare nu doar pentru școala noastră, ci pentru întreaga comunitate din Câmpeni. Ne bucurăm și ne mândrim că în rândul elevilor noștri se află un asemenea talent, care ne reprezintă cu demnitate, rafinament și sensibilitate artistică. Oana este o ambasadoare a valorilor noastre: dedicare, excelență și spirit comunitar.

Oana nu este doar o mică balerină; ea este inspirație. Este dovada că visele frumoase pot prinde contur atunci când sunt hrănite cu muncă și susținere.

Felicitări, Oana! Îți mulțumim că ne reprezinți și că aduci lumină, speranță și eleganță în inimile noastre!”, se mai arată într-un mesaj postat în mediul online de reprezentanții Școlii Gimnaziale Câmpeni.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI