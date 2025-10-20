Rămâi conectat

Ştirea zilei

FOTO | Oana Frenț, tânără balerină din Câmpeni, încântătoare pe scena festivalului de balet 2025 de la Sibiu: „Talentul Oanei este vizibil în fiecare mișcare, în fiecare piruetă executată cu precizie și emoție”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 40 de minute

în

De

Oana Frenț, tânără balerină din Câmpeni, încântătoare pe scena festivalului de balet 2025 de la Sibiu

Oana Frenț, tânără balerină din Câmpeni, a avut o prestație încântătoare pe scena „Sibiu Dance Competition” 2025. 

Citește și: FOTO | S-a născut o stea în Apuseni! Oana Frenț, reprezentanție magistrală ca prim balerină în rolul Clarei din Spărgătorul de Nuci, pe scena Casei de Cultură din Sibiu

„Cu grația și eleganța unei adevărate artiste, Oana a reușit să cucerească nu doar publicul, ci și inimile celor care au văzut în ea nu doar o balerină talentată, ci un simbol al muncii, perseverenței și pasiunii.

Talentul Oanei este vizibil în fiecare mișcare, în fiecare piruetă executată cu precizie și emoție. Dar dincolo de darul natural, stau o muncă neobosită, ore lungi de repetiții, disciplină și o maturitate surprinzătoare pentru vârsta ei. Este dovada vie că atunci când pasiunea este susținută de efort constant, rezultatele nu întârzie să apară”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale Câmpeni, unde este elevă Oana Frenț.

„Prezența Oanei la un festival de o asemenea anvergură este o onoare nu doar pentru școala noastră, ci pentru întreaga comunitate din Câmpeni. Ne bucurăm și ne mândrim că în rândul elevilor noștri se află un asemenea talent, care ne reprezintă cu demnitate, rafinament și sensibilitate artistică. Oana este o ambasadoare a valorilor noastre: dedicare, excelență și spirit comunitar.

Oana nu este doar o mică balerină; ea este inspirație. Este dovada că visele frumoase pot prinde contur atunci când sunt hrănite cu muncă și susținere.

Felicitări, Oana! Îți mulțumim că ne reprezinți și că aduci lumină, speranță și eleganță în inimile noastre!”, se mai arată într-un mesaj postat în mediul online de reprezentanții Școlii Gimnaziale Câmpeni.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

FOTO | ACCIDENT MORTAL: O femeie și-a pierdut viața după impactul violent dintre un autotren și o căruță

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

20 octombrie 2025

De

ACCIDENT MORTAL: O femeie și-a pierdut viața după impactul violent dintre un autotren și o căruță Pompierii mureșeni au fost solicitați să intervină, luni, 20 octombrie 2025, în jurul orei 18.00, în localitatea Cerghid, în urma producerii unui accident rutier între un autotren și un atelaj (căruță). Citește și: FOTO | Accident MORTAL pe DJ […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Moaștele Cinstitului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, așezate spre închinare la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

20 octombrie 2025

De

Moaștele Cinstitului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, așezate spre închinare la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia În perioada 20-22 octombrie 2025, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia, sunt așezate spre închinare moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, cu prilejul sărbătorii Sfinților Mărturisitori Ardeleni. Cinstit cu multă evlavie încă din perioada […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Ștafeta Invictus 2025 a ajuns la Alba Iulia: Întâmpinarea oficială a echipei și predarea ștafetei, la Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 3 ore

în

20 octombrie 2025

De

Ștafeta Invictus 2025 a ajuns la Alba Iulia: Întâmpinarea oficială a echipei și predarea ștafetei, la Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul Luni, 20 octombrie 2025, ștafeta INVICTUS a ajuns la Alba Iulia de la Sibiu. Întâmpinarea echipei și înmânarea ștafetei au avut loc, în jurul orei 16.30, în zona statuii ecvestre a lui Mihai […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 3 ore

George Simion, după ce reforma pensiilor speciale a fost respinsă de CCR: „DEMISIA – Un gest onorabil din partea domnului Bolojan”

George Simion, după ce reforma pensiilor speciale a fost respinsă de CCR: „DEMISIA – Un gest onorabil din partea domnului...
Actualitateacum 4 ore

Circulația pe Transfăgărășan și Transalpina, închisă temporar! Sectoarele afectate: Piscu Negru – Bâlea Cascadă și Rânca – Curpat. MOTIVUL

Circulația pe Transfăgărășan și Transalpina, închise temporar! Sectoarele afectate: Piscu Negru – Bâlea Cascadă și Rânca – Curpat. Care este...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 40 de minute

FOTO | Oana Frenț, tânără balerină din Câmpeni, încântătoare pe scena festivalului de balet 2025 de la Sibiu: „Talentul Oanei este vizibil în fiecare mișcare, în fiecare piruetă executată cu precizie și emoție”

Oana Frenț, tânără balerină din Câmpeni, încântătoare pe scena festivalului de balet 2025 de la Sibiu Oana Frenț, tânără balerină...
Ştirea zileiacum o oră

FOTO | ACCIDENT MORTAL: O femeie și-a pierdut viața după impactul violent dintre un autotren și o căruță

ACCIDENT MORTAL: O femeie și-a pierdut viața după impactul violent dintre un autotren și o căruță Pompierii mureșeni au fost...

Curier Județean

Curier Județeanacum 20 de minute

Peste 2 milioane de euro pentru lucrări de reparații la masca de etanșare a Barajului Oașa: O nouă licitație

Lucrări de reparații la masca de etanșare a Barajului Oașa: Peste 2 milioane de euro alocați pentru proiect. O nouă...
Curier Județeanacum 4 ore

DSVSA Alba: Controale în ferme de păsări și animale. Inspectorii au verificat și centrul de colectare a bovinelor destinate exportului

DSVSA Alba: Controale în ferme de păsări și animale. Inspectorii au verificat și centrul de colectare a bovinelor destinate exportului...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 ore

Mircea Hava a frecat menta pe bani mulți în Parlamentul European: Aflat la al doilea mandat, a luat cuvântul în plen doar de 5 ori, potrivit datelor oficiale ale legislativului comunitar

Mircea Hava a frecat menta în Parlamentul European: Aflat la al doilea mandat, a luat cuvântul în plen doar de...
Politică Administrațieacum 2 zile

Peste 10 companii se luptă pentru a câștiga contractul de supervizare a lucrărilor a trei gări din județul Alba: Aiud, Teiuș și Războieni

Peste 10 companii se luptă pentru a câștiga contractul de supervizare a lucrărilor a trei gări: Aiud, Teiuș și Războieni...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 13 ore

În 20 octombrie, Biserica Ortodoxă îl pomeneşte pe Sfântul Mare Mucenic Artemie

În 20 octombrie, Biserica Ortodoxă îl pomeneşte pe Sfântul Mare Mucenic Artemie Sfântul Mucenic Artemie, pomenit de Biserica Ortodoxă pe...
Opinii - Comentariiacum 14 ore

20 octombrie: Ziua Internațională a Osteoporozei. Ce este și cum poate fi prevenită

20 octombrie: Ziua Internațională a Osteoporozei. Ce este și cum poate fi prevenită În data de 20 octombrie este marcată...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea