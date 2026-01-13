FOTO | O tânără moață, vis implinit după finalizarea studiilor: A ajuns polițistă chiar în locurile natale
O tânără moață, vis implinit după finalizarea studiilor: A ajuns polițistă chiar în locurile natale
Născută și crescută în inima Munților Apuseni, la Vadu Moților, Anamaria și-a dorit încă de mică să devină polițistă.
A urmat cursurile Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca, pe care le-a absolvit în 2023.
După finalizarea studiilor, și-a dorit să revină acolo unde visul ei a înmugurit. Drumul nu a fost întotdeauna ușor, dar familia și dragostea pentru locurile natale i-au călăuzit pașii.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Angajații de la Fabrica de Arme Cugir, în grevă japoneză: ,,Nu va înceta până când nu vom avea o întrevedere sau un răspuns din partea administrației”. Revendicările cerute
Angajații de la Fabrica de Arme Cugir, în grevă japoneză: ,,Nu va înceta până când nu vom avea o întrevedere sau un răspuns din partea administrației”. Revendicările cerute Angajații de la Fabrica de Arme Cugir au început astăzi, marți, 13 ianuarie, o grevă japoneză. Muncitorii doresc să obțină trei revendicări odată cu reluarea negocierilor pentru […]
VIDEO | Magazin din Sebeș, vandalizat de un bărbat necunoscut. Hoțul a spart ușa cu un topor și a furat pachete de țigarete: „Sper să fie prins”
Magazin din Sebeș, vandalizat de un bărbat necunoscut. Hoțul a spart ușa cu un topor și a furat pachete de țigarete: „Sper să fie prins” Un magazin alimentar din Sebeș a fost ținta unui act de vandalism, în cursul serii trecute, după ce un individ a spart geamul imobilului și a pătruns în interior pentru […]
VIDEO | Pompierii din Câmpeni, intervenție în condiții extreme, la Horea: Au salvat un pacient, cu piciorul amputat, dintr-o zonă izolată
Pompierii din Câmpeni, intervenție în condiții extreme, la Horea: Au salvat un pacient, cu piciorul amputat, dintr-o zonă izolată Pompierii din Câmpeni au fost nevoiți să intervină cu o autoșenilată pentru a salva un pacient aflat într-o zonă greu accesibilă din localitatea Horea, unde o persoană cu membrul inferior amputat, aflată într-o stare generală grav […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Poziția adoptată de Patriarhia Română față de legalizarea prostituției: ,,Desconsiderarea demnităţii umane şi degradarea morală a societăţii”
Poziția adoptată de Patriarhia Română față de legalizarea prostituției Patriarhia Română a transmis că, în contextul iniţiativei de legalizare a...
FOTO | Câine blocat între ghețuri salvat de pompieri: A căzut în apă după ce stratul de gheață de la suprafața râului a cedat sub acesta
Câine blocat între ghețuri salvat de pompieri: A căzut în apă după ce stratul de gheață de la suprafața râului...
Știrea Zilei
FOTO | O tânără moață, vis implinit după finalizarea studiilor: A ajuns polițistă chiar în locurile natale
O tânără moață, vis implinit după finalizarea studiilor: A ajuns polițistă chiar în locurile natale Născută și crescută în inima...
Angajații de la Fabrica de Arme Cugir, în grevă japoneză: ,,Nu va înceta până când nu vom avea o întrevedere sau un răspuns din partea administrației”. Revendicările cerute
Angajații de la Fabrica de Arme Cugir, în grevă japoneză: ,,Nu va înceta până când nu vom avea o întrevedere...
Curier Județean
DSP Alba: Infecțiile respiratorii și pneumoniile, în creștere în județ în săptămâna 5 – 11 ianuarie 2026. Numărul de bolnavi cu GRIPĂ, în scădere. Câte persoane au fost internate
DSP Alba: Infecțiile respiratorii și pneumoniile, în creștere în județ în săptămâna 5 – 11 ianuarie 2026. Numărul de bolnavi...
Vârstnic de 65 de ani, din Scărișoara, cu mandat de executare, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud: Va sta peste 2 ani după gratii pentru furt de arbori și tăiere ilegală
Vârstnic de 65 de ani, din Scărișoara, cu mandat de executare, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud: Va...
Politică Administrație
Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, despre acordul UE-Mercosur: „Agricultura europeană, implicit cea românească, nu are nevoie doar de compensații, ci de garanții ferme”
Victor Negrescu: „Agricultura europeană, implicit cea românească, nu are nevoie doar de compensații, ci de garanții ferme” Europa poate fi...
De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia
De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia În Alba Iulia,...
Opinii Comentarii
13 ianuarie: Ziua Îndeplinirii Visurilor
13 ianuarie: Ziua Îndeplinirii Visurilor 13 ianuarie este Ziua Îndeplinirii Visurilor. Dacă ați întârziat să vă îndepliniți visele, aceasta este...
Valoarea punctului de referință pentru pensii în anul 2026 rămâne neschimbată. Se vor indexa pensiile începând cu anul 2027?
Valoarea punctului de referință pentru pensii în anul 2026 rămâne neschimbată. Se vor indexa pensiile începând cu anul 2027? Punctul...