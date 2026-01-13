Ştirea zilei

FOTO | O tânără moață, vis implinit după finalizarea studiilor: A ajuns polițistă chiar în locurile natale

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 minute

în

De

O tânără moață, vis implinit după finalizarea studiilor: A ajuns polițistă chiar în locurile natale

Născută și crescută în inima Munților Apuseni, la Vadu Moților, Anamaria și-a dorit încă de mică să devină polițistă. 

A urmat cursurile Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca, pe care le-a absolvit în 2023.

 După finalizarea studiilor, și-a dorit să revină acolo unde visul ei a înmugurit. Drumul nu a fost întotdeauna ușor, dar familia și dragostea pentru locurile natale i-au călăuzit pașii.

Astăzi, fetița care, odinioară, visa să devină polițistă, își desfășoară activitatea în cadrul Postului de Poliție Arieșeni.4
„Am ales să devin polițistă pentru că mi-a plăcut întotdeauna să ajut, să fiu de folos societății și să contribui la siguranța oamenilor.
Drumul spre îndeplinirea acestui vis nu a fost deloc ușor, dar obstacolele întâmpinate m-au făcut mai puternică, mai răbdătoare și mai hotărâtă”, mărturisește tânăra polițistă moață.
sursa: IPJ Alba

