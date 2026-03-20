FOTO | O tânără moață, Daria Mateș, elevă a Colegiului Național „Avram Iancu” Câmpeni, calificată a treia oară consecutiv la faza națională a Olimpiadei de Socio-Umane

O tânără moață, Daria Mateș, elevă a Colegiului Național „Avram Iancu” Câmpeni, calificată a treia oară consecutiv la faza națională a Olimpiadei de Socio-Umane

Performanță extraordinară a unei eleve de top a Colegiului Național „Avram Iancu” Câmpeni.

Daria Mateș s-a calificat a treia oară consecutiv la faza națională a Olimpiadei de Socio-Umane.

Ea s-a clasat pe primul loc la faza județeană din Alba a Olimpiadei de Socio-Umane, disciplina Sociologie.

Daria Mateș este acum în clasa a-XII-a Filologie Bilingv Engleză la colegiul din Munții Apuseni.

Ea este îndrumată de profesorul Nicolae Corcheș.

„Felicitări, Daria și succes mai departe”, au transmis reprezentanții Colegiului Național „Avram Iancu” Câmpeni.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI