Video | Urmărire ca în filme la Alba Iulia: Tânăr de 22 de ani, fără permis și suspectat că era drogat, prins după ce s-a împotmolit cu o mașină furată pe un câmp
Urmărire ca în filme la Alba Iulia: Tânăr de 22 de ani, fără permis și suspectat că era drogat, prins după ce s-a împotmolit cu o mașină furată pe un câmp
Un tânăr de 22 de ani din Alba Iulia a fost reținut pentru 24 de ore, după o urmărire în trafic care s-a încheiat pe un câmp. Acesta a fugit de polițiști și a fost prins după aproximativ 5 kilometri.
În urma testării, au rezultat indicii privind posibila prezență a substanțelor psihoactive în organism.
Potrivit IPJ Alba, la data de 8 noiembrie 2026, polițiștii Biroului Rutier Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr, în vârstă de 22 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și furt în scop de folosință.
În noaptea de 7/8 noiembrie 2026, în jurul orei 00.05, polițiștii au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism care circula pe strada Turnătoriei din municipiul Alba Iulia.
Întrucât conducătorul autoturismului nu s-a conformat semnalului, polițiștii au pornit în urmărirea acestuia, fiind oprit la aproximativ 5 kilometri.
Din verificările efectuate de polițiști, a reieșit că tânărul de 22 de ani, care se afla la volanul autoturismului, nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și ar fi sustras autoturismul unui bărbat.
În urma testării conducătorului auto cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive, fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice.
Tânărul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Video | Nicolae Stanciu, campion în China! Al doilea titlu, cucerit cu Dalian Yingbo
Nicolae Stanciu, campion în China! Al doilea titlu, cucerit cu Dalian Yingbo Albaiulianul Nicolae Stanciu a devenit, duminică, 8 noiembrie 2026, pentru a doua oară, campion al Chinei al fotbal. Performanța extraordinară s-a concretizat în mod dramatic, în ultima etapă a campionatului. Înaintea confruntării din ultima rundă, echipa lui Nicolae Stanciu, Dalian Yingbo, ocupa locul […]
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 8 noiembrie. Condițiile de înscriere la concurs
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 8 noiembrie. Condițiile de înscriere la concurs Mai multe instituții publice din județul Alba anunță organizarea unor concursuri de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante. Candidații trebuie să îndeplinească atât condițiile generale, cât și condițiile specifice privind studiile, vechimea în muncă și alte […]
A atacat un bărbat pe stradă în Vințu de Jos, cu lovituri de cuțit și a primit patru ani de închisoare pentru tentativă de omor. Doi apropiați ai atacatorului, condamnați după ce l-au ajutat să fugă din țară, iar un al treilea pentru că a mințit în anchetă
A atacat un bărbat pe stradă în Vințu de Jos, cu lovituri de cuțit și a primit patru ani de închisoare pentru tentativă de omor. Doi apropiați ai atacatorului, condamnați după ce l-au ajutat să fugă din țară, iar un al treilea pentru că a mințit în anchetă Tribunalul Alba a pronunțat vineri, 9 octombrie […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministrul de Interne, Marian Neacșu, după atacul armat din Cracovia: „Asemenea manifestări sunt atent urmărite pentru a preîntâmpina orice formă de agresiune”
Ministrul de Interne, Marian Neacșu, după atacul armat din Cracovia: „Asemenea manifestări sunt atent urmărite pentru a preîntâmpina orice formă...
Circulația rutieră pe tronsonul Nădășelu-Zimbor al Autostrăzii Transilvania ar putea fi deschisă la mijlocul lunii decembrie 2026. Anunțul Asociației Pro Infrastructură
Circulația rutieră pe tronsonul Nădășelu-Zimbor al Autostrăzii Transilvania ar putea fi deschisă la mijlocul lunii decembrie 2026. Anunțul Asociației Pro...
Știrea Zilei
Video | Urmărire ca în filme la Alba Iulia: Tânăr de 22 de ani, fără permis și suspectat că era drogat, prins după ce s-a împotmolit cu o mașină furată pe un câmp
Urmărire ca în filme la Alba Iulia: Tânăr de 22 de ani, fără permis și suspectat că era drogat, prins...
Video | Nicolae Stanciu, campion în China! Al doilea titlu, cucerit cu Dalian Yingbo
Nicolae Stanciu, campion în China! Al doilea titlu, cucerit cu Dalian Yingbo Albaiulianul Nicolae Stanciu a devenit, duminică, 8 noiembrie...
Curier Județean
Tânără de 19 ani, prinsă băută la volan pe o stradă din Alba Iulia la primele ore ale dimineții: Ce alcoolemie avea
Tânără de 19 ani, prinsă băută la volan pe o stradă din Alba Iulia la primele ore ale dimineții: Ce...
Foto | Festivalul Învățământului Militar, organizat la Alba Iulia: Cine sunt câștigătorii celei de-a II-a ediții
Festivalul Învățământului Militar, organizat la Alba Iulia: Cine sunt câștigătorii celei de-a II-a ediții Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din...
Politică Administrație
Comuna Ciugud devine asociat în societatea Alba Iulia Transport Local SRL. Cu ce sumă va contribui la capitalul social
Comuna Ciugud devine asociat în societatea Alba Iulia Transport Local SRL. Cu ce sumă va contribui la capitalul social Consilierii...
Blaj: O nouă rețea de canalizare pluvială va muta pe domeniul public conductele care trec acum prin proprietate privată
Blaj: O nouă rețea de canalizare pluvială va muta pe domeniul public conductele care trec acum prin proprietate privată A...
Opinii Comentarii
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela!
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela! Felicitări de Sfinții Mihail și Gavril • Urări pentru Mihai și...
Nume care se sărbătoresc de Sfinții Mihail și Gavriil 2026. Peste 1,3 milioane de români își serbează onomastica
Ce nume derivate se sărbătoresc de Sfântul Mihail și Gavriil 2026 Cei care poartă numele de Mihail, Gavril, Mihai, Mihaela,...