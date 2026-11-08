Ştirea zilei

Video | Urmărire ca în filme la Alba Iulia: Tânăr de 22 de ani, fără permis și suspectat că era drogat, prins după ce s-a împotmolit cu o mașină furată pe un câmp

Bogdan Ilea

Publicat

acum 22 de minute

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Urmărire ca în filme la Alba Iulia: Tânăr de 22 de ani, fără permis și suspectat că era drogat, prins după ce s-a împotmolit cu o mașină furată pe un câmp

Un tânăr de 22 de ani din Alba Iulia a fost reținut pentru 24 de ore, după o urmărire în trafic care s-a încheiat pe un câmp. Acesta a fugit de polițiști și a fost prins după aproximativ 5 kilometri.

Petrecerea Divorțaților

În urma testării, au rezultat indicii privind posibila prezență a substanțelor psihoactive în organism.

Potrivit IPJ Alba, la data de 8 noiembrie 2026, polițiștii Biroului Rutier Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr, în vârstă de 22 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și furt în scop de folosință.

În noaptea de 7/8 noiembrie 2026, în jurul orei 00.05, polițiștii au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism care circula pe strada Turnătoriei din municipiul Alba Iulia.

Întrucât conducătorul autoturismului nu s-a conformat semnalului, polițiștii au pornit în urmărirea acestuia, fiind oprit la aproximativ 5 kilometri.

Din verificările efectuate de polițiști, a reieșit că tânărul de 22 de ani, care se afla la volanul autoturismului, nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și ar fi sustras autoturismul unui bărbat.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive, fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice.

Tânărul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.

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