Video | Nicolae Stanciu, campion în China! Al doilea titlu, cucerit cu Dalian Yingbo

Nicolae Stanciu, campion în China! Al doilea titlu, cucerit cu Dalian Yingbo

Albaiulianul Nicolae Stanciu a devenit, duminică, 8 noiembrie 2026, pentru a doua oară, campion al Chinei al fotbal. Performanța extraordinară s-a concretizat în mod dramatic, în ultima etapă a campionatului.

Înaintea confruntării din ultima rundă, echipa lui Nicolae Stanciu, Dalian Yingbo, ocupa locul al doilea în clasament, cu 49 de puncte, la trei lungimi în spatele liderului Chengdu Rongcheng.

Pentru echipa lui Nicolae Stanciu, victoria era obligatorie. În același timp, Dalian avea nevoie ca liderul Chengdu Rongcheng să piardă în fața lui Shandong Taishan.

Până la urmă lucrurile s-au petrecut exact așa.

Dalian a beneficiat de avantajul rezultatelor directe, după ce a câștigat ambele confruntări cu Chengdu în acest sezon

Rezultatele decisive au fost: Dalian Yingbo – Tianjin Jinmen Tiger 3-1 și Shandong Taishan – Chengdu Rongcheng 3-2.

În meciul Dalian Yingbo – Tianjin Jinmen Tiger, Nicolae Stanciu a jucat 86 de minute, primind nota 7,4 pe Flash Score.

Al 15-lea trofeu din carieră

Primul titlu de campion al Chinei a fost obținut de Nicolae Stanciu în 2022, cu echipa Wuhan Three Towns.

Ajuns din nou în China la începutul anului 2026, Nicolae Stanciu s-a integrat rapid la Dalian Yingbo, unde a preluat tricoul cu numărul 10 și banderola de căpitan.

Evoluțiile sale au confirmat rolul important pe care îl are în angrenajul echipei. Mijlocașul albaiulian a contribuit atât prin goluri, cât și prin pase decisive, devenind unul dintre oamenii importanți ai formației.

Nicolae Stanciu a reușit 12 goluri și cinci pase decisive în toate competițiile în acest sezon.

Fotbalistul albaiulian a cucerit până acum 15 trofee în carieră. Este primul fotbalist român care a devenit campion în patru țări diferite: România, Belgia, Cehia și China.

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal