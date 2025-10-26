FOTO | O nouă TRAGEDIE în Munții Făgăraș: Un bărbat și-a pierdut viața după ce a căzut de la aproape 500 de metri
TRAGEDIE în Munții Făgăraș: Un bărbat și-a pierdut viața după ce a căzut de la aproape 500 de metri
O nouă tragedie în munții României s-a produs sâmbătă, 25 octombrie 2025. Un bărbat și-a pierdut viața după ce a căzut de la aproape 500 de metri.
Citește și: FOTO | TRAGEDIE în Munții Făgăraș: Două persoane au decedat după au căzut câteva sute de metri pe pantă abruptă
„Bărbat căzut sâmbătă după amiază din vf. Lespezi spre Căldarea Berbecilor (n.a. în Munții Făgăraș), aproape 500 de metri diferență de nivel. S-a încercat extracția corpului cu elicopterul, între timp au apărut alte două cazuri la Sibiu. Din păcate, după o realimentare toată operațiunea cu elicopterul s-a sistat la căderea întunericului.
Astăzi, vremea este foarte închisă, plafon sub 1.800 de metri, astfel ca intervenim terestru, cu 18 salvatori montani. S-a început urcarea din valea Topologului, urmând ca evacuarea să se faca pe un hățaș ciobănesc pana in Izvorul Negoiului și apoi la confluența cu pârâul Scara, operatiune care va dura foarte mult.
Vă reamintim că această perioadă este una foarte dificilă, pentru că zăpada este înghețată si nu permite accesul nici măcar cu colțari, nicicum „gheruțe”. Efectuați drumeții numai în zona joasă a muntelui, până la 1600 de metri altitudine!”, a transmis, duminică, 26 octombrie 2025, Salvamont Argeș.
foto: Salvamont Argeș
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | ACCIDENT MORTAL pe DN 12: O persoană și-a pierdut viața după impactul violent dintre două autovehicule
ACCIDENT MORTAL pe DN 12: O persoană și-a pierdut viața după impactul violent dintre două autovehicule O persoană și-a pierdut viața după impactul violent dintre două autovehicule, duminică, 26 octombrie 2025, pe DN 12 (DE 578), la Voșlăbeni, județul Harghita. În cele două mașini se aflau 4 persoane, dintre care 3 au rămas încarcerate. Din […]
VIDEO | Cerere în căsătorie EMOȚIONANTĂ la Tropote în Țara Vinului, la Alba Iulia: Eugen Suhastru, un tânăr inginer agronom și-a cerut iubita de soție, călare pe cai
Cerere în căsătorie EMOȚIONANTĂ la Tropote în Țara Vinului, la Alba Iulia: Eugen Suhastru, un tânăr inginer agronom și-a cerut iubita de soție, călare pe cai O cerere în căsătorie emoționantă a avut loc duminică, 26 octombrie 2025, în cadrul evenimentului „Tropote în Țara Vinului”, de la Alba Iulia. În prezența a sute de oameni […]
VIDEO | Bărbat de 68 de ani din Vinerea, AGRESAT în propria locuință de doi cugireni: Poliția cercetează cazul
Bărbat de 68 de ani din Vinerea, AGRESAT în propria locuință de doi cugireni: Poliția cercetează cazul Un bărbat din Vinerea a fost agresat în propria locuință de doi cugireni. Potrivit IPJ Alba, la data de 25 octombrie 2025, în jurul orei 21.00, polițiștii din Cugir au fost sesizați de către un bărbat de 36 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Chiar și mașinile abandonate sau parcate de ani de zile trebuie să aibă RCA. Când este recomandat să-ți radiezi autoturismul
Mașinile abandonate sau parcate de ani de zile trebuie să aibă RCA. Când este recomandat să-ți radiezi autoturismul Ministerul Economiei,...
FOTO | Peste 100.000 de oameni la slujba de sfințire a Catedralei Naționale: Eveniment care marchează centenarul Patriarhiei Române
Peste 100.000 de oameni la slujba de sfințire a Catedralei Naționale Pictura Catedralei Naționale este sfințită, duminică, 26 octombrie, de...
Știrea Zilei
FOTO | O nouă TRAGEDIE în Munții Făgăraș: Un bărbat și-a pierdut viața după ce a căzut de la aproape 500 de metri
TRAGEDIE în Munții Făgăraș: Un bărbat și-a pierdut viața după ce a căzut de la aproape 500 de metri O...
FOTO | ACCIDENT MORTAL pe DN 12: O persoană și-a pierdut viața după impactul violent dintre două autovehicule
ACCIDENT MORTAL pe DN 12: O persoană și-a pierdut viața după impactul violent dintre două autovehicule O persoană și-a pierdut...
Curier Județean
VIDEO | „Tropote în Țara Vinului”, ediția 2025, la Micești: Cei mai frumoși, puternici și rapizi cai, la întrecere în concursuri extrem de atractive
„Tropote în Țara Vinului”, ediția 2025, la Micești: Cei mai frumoși, puternici și rapizi cai, la întrecere în concursuri extrem...
25 octombrie 2025 | AMENZI de aproape 9.000 de lei în urma unei acțiuni cu efective mărite a polițiștilor din Blaj: Ce nereguli au fost constatate
AMENZI de aproape 9.000 de lei în urma unei acțiuni cu efective mărite a polițiștilor din Blaj: Ce nereguli au...
Politică Administrație
FOTO | Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud: Compartimentul Agricol s-a mutat de la etajul I la parter, pentru a fi mai accesibil
Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud La sediul Primăriei Aiud s-a procedat la o reoganizare a dispunerii serviciilor. ...
Comunicat de presă | PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu
PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu Delegați ai PSD...
Opinii Comentarii
Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir: De astăzi, căldura intră în pământ și frigul își arată colții. Ce este interzis să faci pe 26 octombrie
Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir: De astăzi, căldura intră în pământ și frigul își arată colții. Ce este interzis să...
26 octombrie: 163 de ani de la nașterea Episcopului Greco – Catolic Demetriu Radu, una dintre cele mai importante figuri ale Marii Uniri din 1918
26 octombrie: 163 de ani de la nașterea Episcopului Greco – Catolic Demetriu Radu, una dintre cele mai importante figuri...