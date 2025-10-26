FOTO | O nouă TRAGEDIE în Munții Făgăraș: Un bărbat și-a pierdut viața după ce a căzut de la aproape 500 de metri

TRAGEDIE în Munții Făgăraș: Un bărbat și-a pierdut viața după ce a căzut de la aproape 500 de metri

O nouă tragedie în munții României s-a produs sâmbătă, 25 octombrie 2025. Un bărbat și-a pierdut viața după ce a căzut de la aproape 500 de metri.

„Bărbat căzut sâmbătă după amiază din vf. Lespezi spre Căldarea Berbecilor (n.a. în Munții Făgăraș), aproape 500 de metri diferență de nivel. S-a încercat extracția corpului cu elicopterul, între timp au apărut alte două cazuri la Sibiu. Din păcate, după o realimentare toată operațiunea cu elicopterul s-a sistat la căderea întunericului.

Astăzi, vremea este foarte închisă, plafon sub 1.800 de metri, astfel ca intervenim terestru, cu 18 salvatori montani. S-a început urcarea din valea Topologului, urmând ca evacuarea să se faca pe un hățaș ciobănesc pana in Izvorul Negoiului și apoi la confluența cu pârâul Scara, operatiune care va dura foarte mult.

Vă reamintim că această perioadă este una foarte dificilă, pentru că zăpada este înghețată si nu permite accesul nici măcar cu colțari, nicicum „gheruțe”. Efectuați drumeții numai în zona joasă a muntelui, până la 1600 de metri altitudine!”, a transmis, duminică, 26 octombrie 2025, Salvamont Argeș.

foto: Salvamont Argeș

