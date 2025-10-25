FOTO | TRAGEDIE în Munții Făgăraș: Două persoane au decedat după au căzut câteva sute de metri pe pantă abruptă
TRAGEDIE în Munții Făgăraș: Două persoane au decedat după au căzut câteva sute de metri pe pantă abruptă
Trei persoane au alunecat, sâmbătă, 25 octombrie 2025, de pe versantul vestic al Vârfului Netedu, spre Valea Arpășelului, în Munții Făgăraș, a anunțat Salvamont România.
Una dintre acestea a reușit să se oprească, însă celelalte două au căzut câteva sute de metri pe pantă abruptă, suferind leziuni incompatibile cu viața.
Persoana aflată în viață a fost recuperată de către elicopterul SMURD, prin trolierea unui salvator montan, și transportată în siguranță la Bâlea Lac.
La locul accidentului a coborât un salvator montan care a constatat decesul celorlalte două persoane. Din cauza terenului extrem de dificil și a condițiilor meteorologice, acestea nu au putut fi recuperate astăzi prin troliere. Operațiunea de recuperare va fi reluată mâine, atât terestru cât și aerian, în funcție de evoluția vremii.
Din primele informații, persoanele implicate nu erau echipate corespunzător pentru condițiile de iarnă din zonă.
Momentan nu se cunosc vârstele și alte date de identificare ale acestora, au precizat reprezentanții Salvamont.
UPDATE, ora 20.30: Trei bărbați din Ploiești au alunecat, sâmbătă, sute de metri pe o pantă abruptă din zona Vârfului Netedu, din Munții Făgăraș, unul a supraviețuit, iar doi dintre ei, cu vârste de 35, respectiv 50 de ani, au decedat după ce au căzut în gol, trupurile lor fiind încă pe munte deoarece nu au putut fi recuperate de salvatorii montani, a declarat, pentru AGERPRES, directorul Salvamont Sibiu, Dan Popescu.
foto: Salvamont România
