FOTO | O femeie din Apuseni, sărbătorită la împlinirea vârstei de 100 de ani. Cornelia Boia a fost morăriță și are 12 nepoți și 9 strănepoți

O femeie din Apuseni, sărbătorită la împlinirea vârstei de 100 de ani. Cornelia Boia a fost morăriță și are 12 nepoți și 9 strănepoți

Ioana Oprean

acum o oră

O femeie din Apuseni, sărbătorită la împlinirea vârstei de 100 de ani. Cornelia Boia a fost morăriță și are 12 nepoți și 9 strănepoți

Cornelia Boia, o femeie din Câmpeni, a fost sărbătorită de administrația locală la împlinirea frumoasei vârste de 100 de ani. La un secol de viață, bunicuța a primit de la Cristian Dan Pașca, primarul orașului Câmpeni, flori și suma de 2.500 de lei, dar și felicări de ,,La mulți Ani!”.

,,Astăzi am avut bucuria și onoarea de a o sărbători pe doamna Cornelia Boia, concetățeana noastră care a împlinit venerabila vârstă de 100 de ani.

Am vizitat-o acasă pentru a-i transmite, în numele comunității și al Primăriei Orașului Câmpeni, cele mai sincere felicitări, împreună cu o diplomă de fidelitate și suma de 2.500 de lei oferită de administrația publică locală.

Viața doamnei Cornelia este impresionantă: a fost morăriță, a avut 4 copii (din care două fiice sunt în viață), o căsnicie de 38 de ani, 12 nepoți și 9 strănepoți. O viață trăită cu demnitate, muncă și devotament—un adevărat model pentru noi toți.

Cu ocazia acestui moment deosebit, îi transmit încă o dată doamnei Cornelia: Sănătate, zile senine și liniștite, înconjurată de dragostea familiei!

La mulți ani binecuvântați!”, a transmis Cristian Dan Pașca, primarul orașului Câmpeni.

