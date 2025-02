FOTO | O familie din Sebeș continuă demersurile pentru anularea demolării locuinței familiei și construirea unui sens giratoriu: Scrisoare deschisă către Prefectul Județului Alba și conducerea PNL

O familie din Sebeș continuă demersurile pentru anularea demolării locuinței familiei și construirea unui sens giratoriu: Scrisoare deschisă către Prefectul Județului Alba și conducerea PNL

Familia Besoiu, din Sebeș, continuă demersurile prin care doresc anularea exproprierii și demolării locuinței familiei pentru construirea unui sens giratoriu în valoare de peste 7 milioane de lei.

Pentru construcția sensului giratoriu la Sebeș, pe strada Augustin Bena la intersecție cu strada Mihail Kogălniceanu, ar urma să fie expropriate și demolate trei locuințe.

Proprietara uneia dintre acestea, Eugenia Iulia Besoiu, se opune exproprierii și demolării casei în care a trăit toată viața și a înaintat administrației locale, prin intermediul fiului său, o cerere prin care solicită revocarea a trei hotărâri ale Consiliului Local Sebeș adoptate pentru a se permite derularea investiției. Femeia are 81 de ani și timp de peste 35 de ani a fost profesoară de matematică.

Familia s-a adresat în repetate rânduri administrației locale în speranța soluționării cauzei, ulterior înaintând scrisori deschise și prefectului județului Alba și conducerii PNL.

Besoiu Iulia Eugenia și Besoiu Ioan Adrian spun că deși erau direct interesați în executarea sensului giratoriu strada Augustin Bena intersecție cu strada Mihail Kogălniceanu, deoarece au imobilele proprietate din strada Augustin Bena nr.44, lângă această intersecție, nu au avut cunoștință de documentațiile tehnico-economice aferente acestei investiții și nu au fost convocați nici ca cetățeni, nici ca persoane (cu proprietăți în zona intersecției) prin intermediul mass-media și nici cu adrese scrise.

Adrian Besoiu susține că proiectul este justificat numai prin faptul că „pentru o bună soluție de fluidizare a traficului din zona intersecției străzii Augustin Bena cu Mihail Kogălniceanu este necesar a se înființa un sens giratoriu”, dar nu face nici un fel de referire dacă este traficul de cetățeni (persoane) sau traficul de autovehicule care circulă prin această intersecție în municipiul Sebeș, nu există și nu se face nici o referire la Studiul de Trafic și nici la un Studiu de Necesitate și Oportunitate a acestui obiectiv de investiții, în care să se prezinte neajunsurile sau inconvenientele privind circulația actuală în această intersecție (fără existența unui sens giratoriu) și nici nu prezintă eventuale aspecte catastrofale (ex. multiple accidente de circulație cu pierderi de vieți omenești etc.) care necesită înființarea acestui sens giratoriu și care să se efectueze în regim de urgență.

În prezent, în această intersecție, circulația de autovehicule se dirijează pe 3 benzi de circulație prin respectarea semnelor de circulație (drum cu prioritate și cedează trecerea), montate vizibil înainte de intersecție.

Familia Besoiu mai reclamă și faptul că nu s-au luat în discuție și alte soluții privind dirijarea circulației în această intersecție dintre străzile Mihail Kogălniceanu și Augustin Bena Sebeș, fie prin înființarea unui sens giratoriu în această

intersecție, în condițiile existente în prezent, fără demolarea imobilelor din strada Augustin Bena nr.44, sens giratoriu care se poate realiza cu cheltuieli foarte mici, sau dirijarea și fluidizarea circulației prin revenirea la semaforizare, care de asemenea ar conduce la cheltuieli publice foarte foarte mici față de propunerea inițială privind demolarea de imobile. Aceasta deoarece circulația autovehiculelor în municipiul Sebeș și mai ales în intersecția dintre cele 2 străzi a scăzut cu peste 95 procente, aspect care nu poate fi negat, fiind cunoscut de către toți locuitorii municipiului Sebeș, după ce s-a înființat centura ocolitoare și mai mult după ce s-a dat în folosință autostrada care traversează municipiul Sebeș.

Scrisoare deschisă către Prefectul Județului Alba

”Domnule prefect doresc să vă informez că eu, Besoiu Ioan Adrian și sora mea Morar Corina am terminat Facultatea de Medicina la Cluj-Napoca. Eu am doi copii, iar sora mea are o fetiță și că toți cei 3 copii sunt studenți la Facultatea de Medicină. Eu și sora mea am continuat studiile de medicină în diferite specialități în Germania. Noi împreună cu copiii dorim să ne reîntoarcem în Municipiul Sebeș să locuim în imobilele în care ne-am născut și am copilărit din strada Augustin Bena nr.44 Municipiul Sebeș și să profesăm medicina în acest municipiu, motiv pentru care dorim și solicităm să ne ajutați pentru a nu fi demolate cele 2 imobile din strada Augustin Bena nr.44 Sebeș.

Totodată, vă informez că mama Besoiu Iulia Eugenia are vârsta de peste 81 ani, a fost profesoară de matematică și a format peste 35 de generații de intelectuali la liceul din Sebeș, iar în prezent, în urma unui grav accident de circulație este nedeplasabilă, fiind nevoită ca o parte a timpului să-l petreacă, atât acasă la Sebeș, cât și la clinici de specialitate și de recuperare atât în România cât și în Germania, motiv pentru care dorește și are tot dreptul să-și petreacă ultimii ani din viață în imobilele din strada Augustin Bena nr.44 Sebeș, unde a locuit, după căsătorie, împreună cu tatăl meu Besoiu Ioan (în prezent decedat, fost profesor de fizică și director la același liceu din Sebeș), neavând în proprietate alt imobil în România, în caz de demolare a imobilelor precizate mai sus, rămânând, fără motiv justificat, „un om al străzii”.

Vă rugăm să analizați cele prezentate mai sus, prin specialiști profesioniști, care să fie de bună credință, să nu trimiteți acest material la primarul din Municipiul Sebeș întrucât cererea noastră trimisă, la Primăria Municipiului Sebeș, de la instituția d-voastră, sub nr.14586/SJ/IV.B.10/26.11.2024 cu „solicitarea să fie analizată posibilitatea invocată în procedura de expropriere a imobilului în cauză (din strada Augustin Bena nr.44 Sebeș) și să ni se comunice concluziile”, a fost până în prezent nerezolvată la Primăria Sebeș, nu am primit răspuns referitor la cele solicitate privind nedemolarea imobilelor care ne aparțin. Pentru aceeași solicitare de a se rezolva problema nedemolării imobilelor din strada Augustin Bena nr.44, eu Besoiu Ioan Adrian am solicitat și am fost primit în audiență la primarul municipiului Sebeș, călătorind cu avionul pe ruta Germania –România și retur, dar audiența, din data de 5 decembrie 2024 la care m-am prezentat și am prezentat cele cuprinse în cererea înregistrată la Primăria Sebeș sub nr.97591/24.11.2024, nu a fost înregistrată nici video, nici într-un registru de audiențe, iar până în prezent, nu am primit nici un răspuns.

Scrisoare deschisa către Conducerea PNL,

Având in vedere ca Domnul Președinte PNL Ilie Bolojan susține reducerea cheltuielilor bugetare, va informam ca in municipiul Sebeș, județul Alba, nu exista o asemenea susținere, motiv pentru care am depus mai multe cereri atât la primarul Municipiului Sebeș, cat si la Consiliul Local al Municipiului Sebeș si la prefectul județului Alba, cerere pe care o redactam mai jos, la care am primit răspunsuri negative, fără motive temeinice si legale, motiv pentru care va rugam a interveni pentru a nu se demola imobilul din strada Augustin Bena numărul 44, conform celor menționate mai jos.

Consideram ca este suficienta si oportuna reintroducerea semaforizării daca se considera ca semnele de circulație existente in prezent in intersecția dintre străzile Mihail Kogălniceanu si Augustin Bena din municipiul Sebeș nu sunt corespunzătoare pentru dirijarea circulației.

Proiectul de lărgire a intersecției este estimat la 7 milioane de lei. Intersecția existenta este cu trei benzi de circulație in toate direcțiile (spre Alba Iulia, Sibiu si Timișoara). Infrastructura in aceasta intersecție este noua si toate canalizările si utilitățile sunt noi.

Aceasta este intersecția Strada Augustin Bena Nr. 44 cu Strada Mihail Kogălniceanu Sebeș.

Domnule Președinte Ilie Bolojan și stimați Politicieni PNL va rog sa observați ca oamenii de bun simt din orașul Sebeș refuza acest proiect. După anunțarea publica a acestui proiect si risipa inutila de 7 milioane de lei s-a redus numărul de voturi pentru Partidul Național Liberal cu ca. 4400 voturi (55-60%). De la 7658 de voturi la alegerile iunie 2024 la foarte puține in noiembrie 2024 in localitatea Sebeș.

In poza 2 se vede bine Strada Fântânele si ea poate fi integrata in aceasta mare intersecție existenta cu o suma de maximal 25% din suma propusa de 7 milioane de Lei. Domnul Președinte SUA Donald Trump reduce cheltuielile bugetare cu 75% azi. El a observat ca se face risipa din banii publici. El vrea să returneze cetățenilor americani o bună parte din bugetul SUA si anume 5.000 de Dolari pentru fiecare cetățean.

Aceste cheltuieli inutile au fost descoperite de o echipa de matematicienei sub conducerea lui Elon Musk numita DOGE. Mama mea profesoare de matematica Iulia Eugenia Besoiu spunea ca lipsa de cunoștințe matematice vizibile la conducătorii noștri duce la sărăcie.

