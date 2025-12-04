FOTO | Nuielușele de Moș Nicolae au împânzit Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia: Ce prețuri au ,,cadourile” pentru copiii năzdrăvani

Nuielușele de Moș Nicolae au împânzit Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia: Ce prețuri au ,,cadourile” pentru copiii năzdrăvani

Doar două zile mai sunt până când Moș Nicolae va umple ghetuțele copiilor din întreaga lume. Cei cuminți vor primi daruri, iar cei năzdrăvani se vor alege cu o nuielușă.

Jordițele sunt decorate cam la fel ca în anii precedenți: fie că sunt albe, albastre sau roșii, toate sunt împodobite cu jucării mici precum figurine Moș Crăciun, cadouri, conuri de brad sau ornate cu beteală.

Și prețurile sunt accesibile. În funcție de model, cumpărătorii vor scoate din buzunar între 5 și 10 lei: „Este un preț pentru toate buzunarele, la fel ca în anii trecuți”, spun vânzătorii. Aceștia sunt optimiști și speră la vânzări bune, profitând de interesul crescut pentru acest simbol specific sărbătorii.

Nuielușa sau varguta de Moș Nicolae este o tradiție străveche și are o legendă aparte. Este „darul” pe care Moșul îl lasă în ghetuțe copiilor care nu au fost cuminți.

Tradiția spune ca ghetuțele să fie curate, iar darurile vor umple încălțările copiilor cuminți. Însă, pe cei obraznici și neascultători îi așteaptă o surpriză neplăcută: în locul cadourilor așteptate, se află o nuielușă. Aceasta are rolul de le aminti micuților ca până la anul, să devină ascultători, iar în locul nuielușei, vor veni din nou darurile.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI