DSVSA Alba, anunț pentru crescătorii de animale: Ce acțiuni sanitar-veterinare sunt decontate de Stat și care trebuie plătite de proprietari

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba informează crescătorii de animale din exploatațiile nonprofesionale – gospodăriile populației – cu privire la principalele acțiuni sanitar-veterinare efectuate de medicii veterinari de liberă.

O serie de acțiuni sanitar-veterinare obligatorii sunt finanțate din bugetul statului, prin Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), iar proprietarii animalelor nu trebuie să achite medicului veterinar contravaloarea acțiunilor deja decontate de Stat.

Principalele acțiuni sanitar-veterinare suportate de Stat

În gospodăriile populației, în funcție de speciile de animale deținute și de prevederile programelor oficiale de supraveghere, sunt suportate de stat acțiunile de supraveghere, prevenire și control al unor boli, după cum urmează:

La bovine:

tuberculinarea pentru supravegherea tuberculozei bovine;

recoltarea probelor de sânge pentru supravegherea leucozei enzootice bovine, brucelozei, supravegherea Bluetongue;

recoltările de probe și investigațiile prevăzute în programele oficiale;

recoltarea probelor pentru supravegherea encefalopatiilor spongiforme transmisibile, în situațiile prevăzute de programul strategic.

La ovine și caprine:

recoltarea probelor pentru supravegherea encefalopatiilor spongiforme transmisibile, în situațiile prevăzute de programul strategic;

recoltările și analizele prevăzute în cadrul programelor oficiale de supraveghere.

La porcine:

inspecțiile și examinările clinice efectuate în cadrul supravegherii oficiale pentru pesta porcină africană și pesta porcină clasică;

recoltarea probelor de la porcii bolnavi, morți, sacrificați de necesitate sau de la alte categorii de animale stabilite prin program, în vederea diagnosticului pentru pesta porcină africană și pesta porcină clasică;

analizele de laborator efectuate în cadrul supravegherii oficiale pentru aceste boli.

La câini și pisici:

vaccinul antirabic utilizat în cadrul campaniilor obligatorii de vaccinare;

recoltarea și examinarea probelor în cazurile în care există suspiciune de rabie, conform prevederilor legale.

De asemenea, sunt suportate de Stat, în condițiile legislației în vigoare, inspecțiile obligatorii ale animalelor din exploatațiile nonprofesionale, realizate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciți, precum și activitățile aferente acestora prevăzute în programul strategic.

Statul suportă, în condițiile legii, contravaloarea analizelor și examenelor de laborator aferente acțiunilor oficiale, precum și anumite produse biologice și materiale necesare desfășurării acestora, între care tuberculina, vaccinul antirabic, vaccinul contra antraxului și materialele necesare recoltării probelor de sânge.

În ceea ce privește identificarea și înregistrarea bovinelor, ovinelor, caprinelor și porcinelor, costurile sunt suportate de stat atunci când operațiunile sunt realizate în termenele și condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Acțiuni obligatorii pentru care proprietarul suportă costurile

Există și acțiuni sanitar-veterinare obligatorii pentru care legislația stabilește că proprietarul animalelor suportă integral sau parțial costurile.

În această categorie intră:

recoltarea probelor si examenul de laborator pentru supravegherea brucelozei ovine pentru berbecii de reproducție;

manopera vaccinării împotriva antraxului – vaccinul este suportat de stat, însă manopera este suportată de proprietar;

identificarea prin microcipare a câinilor;

vaccinul și manopera pentru vaccinarea împotriva bolii de Newcastle (pseudopesta aviară) la păsările din gospodăriile populației;

identificarea și înregistrarea tardivă a bovinelor, ovinelor, caprinelor și porcinelor, respectiv în situațiile în care animalele au depășit termenul legal pentru identificare;

costurile prevăzute de legislația specifică pentru identificarea și înregistrarea ecvideelor;

examenul trichineloscopic al cărnii de porc ;

acțiunile, analizele sau examenele solicitate de proprietar și care nu fac parte din programele oficiale finanțate de stat;

certificarea animalelor spre alte exploatații și întocmirea documentelor de mișcare;

duplicatele crotaliilor (în cazul pierderii lor).

Totodată, consultațiile pentru animalele bolnave, tratamentele, administrarea medicamentelor, intervențiile chirurgicale, deparazitările și alte servicii de asistență medical-veterinară curentă nu sunt acțiuni de supraveghere finanțate de stat, iar costurile acestora sunt suportate de proprietarii animalelor.

Proprietarii au obligația să permită efectuarea acțiunilor sanitar-veterinare

DSVSA Alba reamintește proprietarilor că efectuarea acțiunilor sanitar-veterinare obligatorii este esențială pentru prevenirea apariției și răspândirii bolilor la animale, precum și pentru protejarea sănătății publice.

Proprietarii trebuie să permită accesul medicilor veterinari pentru realizarea acțiunilor obligatorii, să prezinte animalele pentru examinare, vaccinare, tuberculinare sau recoltarea probelor, după caz, și să respecte obligațiile privind identificarea și înregistrarea animalelor.

De asemenea, deținătorii trebuie să anunțe medicul veterinar cu privire la nașterea, cumpărarea, vânzarea, sacrificarea, moartea, pierderea crotaliilor sau dispariția animalelor și să respecte termenele legale pentru înregistrarea acestor evenimente.

DSVSA Alba recomandă proprietarilor de animale ca, atunci când au nelămuriri cu privire la plata unui serviciu efectuat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit, să solicite informații privind natura acțiunii și dacă aceasta este sau nu finanțată din bugetul statului. Pentru clarificări, proprietarii se pot adresa și DSVSA Alba (Alba Iulia, strada Lalelelor nr. 7A. Telefon: 0258 835 915).

Scopul acestor prevederi este ca acțiunile sanitar-veterinare de interes public să fie realizate la timp și în mod corespunzător, pentru protejarea sănătății animalelor, a sănătății publice și a efectivelor de animale din județ.

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