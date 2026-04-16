FOTO | Nouă PREMII obținute de elevii din Alba la Olimpiada Națională de Limbi Romanice 2026: Lista laureaților

Nouă PREMII obținute de elevii din Alba la Olimpiada Națională de Limbi Romanice 2026: Lista laureaților
În perioada 6-10 aprilie 2026 s-a desfășurat la Focșani Olimpiada Națională de Limbi Romanice 2026 – limbile italiană, spaniolă, portugheză.
Județul Alba a fost reprezentat de următorii elevi:
• Răduca Bianca-Ioana, Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, clasa a IX-a
• Sabău-Agrelo Irene, Colegiul Național ,,David Prodan” Cugir, clasa a IX-a
• Drăgan Paula- Gabriela, Liceul Tehnologic Sebeș, clasa a IX-a
• Măgerușan Daria – Maria, Colegiul Național Militar ,,Mihai Viteazul” Alba Iulia, clasa a X-a
• Goia Raul-Daniel, Liceul Tehnologic Sebeș, clasa a X-a
• Breaz Ana-Maria, Colegiul Național ,,Inochentie Micu Clain” Blaj, clasa a X-a
• Ștefan Ariana-Ioana, Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, clasa a XI-a
• Dănilă Maria-Angeles, Colegiul Național ,,David Prodan” Cugir, clasa a XI-a
• Moga Ana Maria Alexandra, Colegiul Național ,,Lucian Blaga” Sebeș, clasa a XI-a
• Muntean Radu-Cosmin, Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, clasa a XI-a
• Onețiu Sonia, Colegiul Național ,,Lucian Blaga” Sebeș /CEX, clasa a XII-a
• Ciurli Lorenzo, Școala Gimnazială ,,Timotei Ovidiu Tarnu” Stremț, clasa a VIII-a
• Tofan Emma Roberta, Colegiul Național Militar ,,Mihai Viteazul” Alba Iulia, clasa a IX-a
• Dumitraș Ana Sofia, Colegiul Național ,,Lucian Blaga” Sebeș, clasa a X-a
• Gîngioveanu Victoria Sofia, Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, clasa a X-a
• Buontempo Andrea, Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, clasa a XI-a
• Ilie Riana Ștefania, Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, clasa a XI-a
Lotul s-a întors acasă cu distincții meritorii:
*LIMBA ITALIANĂ
• PREMIUL III – Gîngioveanu Victoria Sofia, Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, clasa a X-a
• PREMIUL I- Ilie Riana Ștefania, Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, clasa a XI-a
• PREMIUL I- Buontempo Andrea, Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, clasa a XI-a
*LIMBA SPANIOLĂ
• PREMIUL I- Goia Raul-Daniel, Liceul Tehnologic Sebeș, clasa a X-a
• PREMIUL I- Moga Ana Maria Alexandra, Colegiul Național ,,Lucian Blaga” Sebeș, clasa a XI-a
• PREMIUL III- Răduca Bianca-Ioana, Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, clasa a IX-a
• PREMIUL III- Muntean Radu-Cosmin, Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, clasa a XI-a
• PREMIUL III- Onețiu Sonia, Colegiul Național ,,Lucian Blaga” Sebeș /CEX, clasa a XII-a
„Felicitări elevilor pentru performanță, profesorilor pentru îndrumare și părinților pentru susținere!!! Mulțumiri cadrului didactic MUNTEANU ANCA de la Colegiul Național ,,David Prodan” Cugir, care a însoțit lotul în această perioadă!”, au transmis reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Alba.
15 – 16 mai 2026 | Zilele Băilor Sărate la Ocna Mureș: Două zile de spectacole, tradiții și momente artistice. Programul complet
15 – 16 mai 2026 | Zilele Băilor Sărate la Ocna Mureș: Două zile de spectacole, tradiții și recitaluri. Programul complet Programe artistice, recitaluri și momente dedicate tradițiilor locale sunt câteva dintre momentele pregătite de organizatori cu ocazia Zilelor Băilor Sărate de la Ocna Mureș. Manifestările vor debuta în 15 mai, cu o expoziție de […]
Compartimentul Registrul Agricol, mutat în sediul Direcției de Venituri a Primăriei Alba Iulia: „Ne dorim ca fiecare cetățean să găsească soluții rapide, într-un singur loc, fără timp pierdut și fără deplasări inutile”
Compartimentul Registrul Agricol, mutat în sediul Direcției de Venituri a Primăriei Alba Iulia: „Ne dorim ca fiecare cetățean să găsească soluții rapide, într-un singur loc, fără timp pierdut și fără deplasări inutile” Începând de joi, 16 aprilie 2026, Compartimentul Registrul Agricol funcționează în sediul Direcției de Venituri a Primăriei Alba Iulia, iar serviciile oferite de […]
16 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ
16 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează joi, 16 aprilie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul […]
VIDEO | Lucrările de anvergură de pe Valea Oltului au fost reluate: RESTRICȚII pentru autovehiculele de tonaj, reintroduse
Lucrările de anvergură de pe Valea Oltului au fost reluate: RESTRICȚII pentru autovehiculele de tonaj, reintroduse Lucrările pe DN7 au...
CONTROALE de audit intern la inspectoratele școlare din Alba și alte județe declanșate de Ministerul Educației
CONTROALE de audit intern la inspectoratele școlare din Alba și alte județe declanșate de Ministerul Educației Ministerul Educației a declanșat...
FOTO | Todoca-Toma Andrei, medalie de bronz la olimpiada națională de fizică 2026. Performanță deosebită pentru elevul de la Școala Gimnazială ,,Vasile Goldiș” din Alba Iulia
Todoca-Toma Andrei, medalie de bronz la olimpiada națională de fizică 2026. Performanță deosebită pentru elevul de la Școala Gimnazială ,,Vasile...
La APA CTTA Alba, banii pentru șefi se rostogolesc rapid și ,,în debite mari”, ca râurile din Norvegia, iar răspunsurile de interes public sunt blocate ca într-o canalizare înfundată
La APA CTTA Alba, banii pentru șefi se rostogolesc rapid și ,,în debite mari”, ca râurile din Norvegia, iar răspunsurile...
15 – 16 mai 2026 | Zilele Băilor Sărate la Ocna Mureș: Două zile de spectacole, tradiții și momente artistice. Programul complet
15 – 16 mai 2026 | Zilele Băilor Sărate la Ocna Mureș: Două zile de spectacole, tradiții și recitaluri. Programul...
Compartimentul Registrul Agricol, mutat în sediul Direcției de Venituri a Primăriei Alba Iulia: „Ne dorim ca fiecare cetățean să găsească soluții rapide, într-un singur loc, fără timp pierdut și fără deplasări inutile”
Compartimentul Registrul Agricol, mutat în sediul Direcției de Venituri a Primăriei Alba Iulia: „Ne dorim ca fiecare cetățean să găsească...
FOTO | Care este stadiul lucrărilor de pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Galda de Jos: „Spațiu modern, sigur și eficient, destinat persoanelor adulte cu dizabilități”
Care este stadiul lucrărilor de pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Galda de Jos: „Spațiu modern, sigur...
Comunicat de presă | Premieră națională: majorare de 16,6 milioane euro pentru continuarea investițiilor în infrastructura de apă
Premieră națională: majorare de 16,6 milioane euro pentru continuarea investițiilor în infrastructura de apă Operatorul regional marchează o premieră la...
15 aprilie: Ziua Mondială a Artei. Celebrarea recunoștinței față de contribuția artiștilor la îmbogățirea culturii și spiritualității universale
15 aprilie: Ziua Mondială a Artei. Celebrarea recunoștinței față de contribuția artiștilor la îmbogățirea culturii și spiritualității universale La data...
MIERCUREA ALBĂ din Săptămâna Luminată, ziua în care bărbații se întorc să muncească la câmp
MIERCUREA ALBĂ din Săptămâna Luminată, ziua în care bărbații se întorc să muncească la câmp Miercurea din Săptămâna Luminată se...