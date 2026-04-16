FOTO | Nouă PREMII obținute de elevii din Alba la Olimpiada Națională de Limbi Romanice 2026: Lista laureaților

Ioana Oprean

acum 4 ore

​În perioada 6-10 aprilie 2026 s-a desfășurat la Focșani Olimpiada Națională de Limbi Romanice 2026 – limbile italiană, spaniolă, portugheză.

Județul Alba a fost reprezentat de următorii elevi:

• Răduca Bianca-Ioana, Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, clasa a IX-a

• Sabău-Agrelo Irene, Colegiul Național ,,David Prodan” Cugir, clasa a IX-a​

• Drăgan Paula- Gabriela, Liceul Tehnologic Sebeș, clasa a IX-a

• Măgerușan Daria – Maria, Colegiul Național Militar ,,Mihai Viteazul” Alba Iulia, clasa a X-a

• Goia Raul-Daniel, Liceul Tehnologic Sebeș, clasa a X-a​

• Breaz Ana-Maria, Colegiul Național ,,Inochentie Micu Clain” Blaj, clasa a X-a​

• Ștefan Ariana-Ioana, Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, clasa a XI-a​

• Dănilă Maria-Angeles, Colegiul Național ,,David Prodan” Cugir, clasa a XI-a

• Moga Ana Maria Alexandra, Colegiul Național ,,Lucian Blaga” Sebeș, clasa a XI-a​

• Muntean Radu-Cosmin, Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, clasa a XI-a

• Onețiu Sonia, Colegiul Național ,,Lucian Blaga” Sebeș /CEX, clasa a XII-a​

• Ciurli Lorenzo, Școala Gimnazială ,,Timotei Ovidiu Tarnu” Stremț, clasa a VIII-a​

• Tofan Emma Roberta, Colegiul Național Militar ,,Mihai Viteazul” Alba Iulia, clasa a IX-a​

• Dumitraș Ana Sofia, Colegiul Național ,,Lucian Blaga” Sebeș, clasa a X-a

• Gîngioveanu Victoria Sofia, Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, clasa a X-a

• Buontempo Andrea, Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, clasa a XI-a

• Ilie Riana Ștefania​, Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, clasa a XI-a​

Lotul s-a întors acasă cu distincții meritorii:

*LIMBA ITALIANĂ

• PREMIUL III – Gîngioveanu Victoria Sofia, Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, clasa a X-a

• PREMIUL I- Ilie Riana Ștefania, Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, clasa a XI-a

• PREMIUL I- Buontempo Andrea, Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, clasa a XI-a

*LIMBA SPANIOLĂ

• PREMIUL I- Goia Raul-Daniel, Liceul Tehnologic Sebeș, clasa a X-a​

• PREMIUL I- Moga Ana Maria Alexandra, Colegiul Național ,,Lucian Blaga” Sebeș, clasa a XI-a

• PREMIUL III- Răduca Bianca-Ioana, Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, clasa a IX-a

• PREMIUL III- Muntean Radu-Cosmin, Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, clasa a XI-a

• PREMIUL III- Onețiu Sonia, Colegiul Național ,,Lucian Blaga” Sebeș /CEX, clasa a XII-a​

„Felicitări elevilor pentru performanță, profesorilor pentru îndrumare și părinților pentru susținere!!! Mulțumiri cadrului didactic MUNTEANU ANCA de la Colegiul Național ,,David Prodan” Cugir, care a însoțit lotul în această perioadă!”, au transmis reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Alba.

