FOTO | Noua parcare din spatele Tribunalului Alba prinde contur: Câte locuri de parcare vor fi disponibile

Noua parcare din spatele Tribunalului Alba prinde contur: Câte locuri de parcare vor fi disponibile

Parcarea din spatele Tribunalului Alba prinde contur.

„Se muncește in ritm alert, spre rezolvarea uneia dintre cele mai mari probleme ale municipiului Alba Iulia.

În spatele Tribunalului, proiectul care include 34 locuri de parcare și spații verzi, pentru a păstra un echilibru între utilitate și estetică, începe să prindă contur.

Parcarea va fi utilă mai ales celor care vin la instituțiile publice din centru, unde în timpul săptămânii găsirea unui loc liber e aproape imposibilă”, a transmis Claudiu Nemeș, director executiv al DirecțieiÎntreținere și Administrare Domeniu Public și Privat.

În acea zonă exista în trecut o sală de sport. Aceasta a fost a fost afectată de un incendiu, ruinele sale fiind ulterior demolate.

În a doua jumătate a lunii iunie 2025 zona în care acum este amenajată parcarea a început să fie curățată, demers absolut necesar pentru demararea lucrărilor acum în desfășurare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI