FOTO | Salina Nori de Sare: O gură de sănătate în inima țării, la Alba Iulia

Salina Nori de Sare: O gură de sănătate în inima țării, la Alba Iulia
Într-o perioadă în care grija pentru sănătate și echilibrul vieții de zi cu zi devin tot mai importante, fotbalistul Nicolae Carnat, remarcat prin evoluții solide și reușite importante, inclusiv titlul de campion cucerit împreună cu CFR Cluj, alături de soția sa Carla, aduc în Alba Iulia un concept care îmbină relaxarea cu beneficiile terapeutice ale salinoterapiei.
Noua salină urbană “Nori de Sare”, amplasată chiar în inima orașului, este un spațiu creat din dorința de a oferi comunității o oază de liniște, respirație ușoară și sănătate accesibilă oricui.
Un proiect de suflet pentru comunitate
Pentru Nicolae și Carla Carnat, “Nori de Sare” nu este doar o afacere, ci un proiect care reflectă stilul lor de viață și valorile în care cred: sănătate, prevenție, sport, bunăstare și timp de calitate petrecut cu cei dragi. Cei doi au dorit să aducă în Alba Iulia o salină modernă, cu un design cald și prietenos, unde părinți și copii, sportivi amatori sau de performanță, persoane sănătoase sau cu diverse afecțiuni respiratorii să se simtă ca acasă.
Beneficiile salinei – pentru toată lumea
Salina “Nori de Sare” este creată cu tehnologie modernă de aerosolizare cu sare, similară cu condițiile naturale din minele de sare, dar mult mai accesibilă și apropiată de cei care nu pot ajunge frecvent în astfel de locuri. Datorită concetrației ridicate de sare ( aproximativ de 10 ori de mai mare decât într-o salină de adâncime) timpul necesar al unei ședințe este de doar 45 de minute. Fiind un mediu uscat, particulele de sare curăță în adâncime, coborând până în plămâni. Ședințele încep întodeauna la fix și durează 45 de minute.
Beneficii pentru persoanele fără probleme de sănătate:
- întărește imunitatea
- reduce stresul și anxietatea
- îmbunătățește calitatea somnului
- ajută la detoxifierea sistemului respirator
- oferă o stare generală de relaxare
Beneficii pentru cei cu afecțiuni respiratorii:
- ameliorarea simptomelor de astm
- reducerea inflamațiilor din căile respiratorii
- fluidificarea secrețiilor și ușurarea respirației
- sprijin în alergii sezoniere sau rinite frecvente
- reducerea frecvenței infecțiilor respiratorii la copii
Beneficii pentru sportivi – amatori și profesioniști:
Fiind el însuși sportiv de performanță, Nicolae Carnat cunoaște perfect importanța respirației eficiente și a recuperării între antrenamente. Salina devine astfel un loc ideal pentru:
- creșterea rezistenței respiratorii
- îmbunătățirea oxigenării organismului
- accelerarea recuperării după efort intens
- reducerea inflamațiilor la nivelul căilor respiratorii
- menținerea unui echilibru general între antrenamente
Salina este construită cu materiale naturale, pereți acoperiți de sare, sarea este prezentă și pe jos într-un strat de aproximativ 10-12 cm, lumină ambientă și tehnologii moderne care asigură un nivel constant de aerosoli. Aerul este purificat, iar încăperile sunt igienizate după fiecare sesiune. De asemenea, personalul este pregătit să ofere recomandări și informații pentru ca vizitatorii să beneficieze la maximum de fiecare ședință.
Salina urbană “Nori de Sare” dispune de o cameră de 34 m², concepută pentru a găzdui atât adulți, cât și copii. Camera este amenajată cu grijă pentru confortul tuturor, iar copiii beneficiază de un colț special de joacă, gândit pentru a-i ajuta să aibă răbdare și să se bucure de sesiunile de haloterapie într-un mod cât mai natural și plăcut.
Este foarte important de reținut că: Accesul minorilor în halocameră neînsoțiți de părinte sau tutore este strict INTERZIS.
Pentru a menține un flux organizat și pentru a asigura liniștea necesară terapiei, accesul în salină se face exclusiv pe baza de programare la numărul: 0772 138 186
Unde ne găsiți?
- Strada Doctor Aurel Lazăr nr. 4, Alba Iulia
- Programări: 0772 138 186
Ne puteți găsi ușor și pe navigație:
- Waze: salina urbană nori de sare
Suntem activi și pe rețelele de socializare, unde postăm constant noutăți, programări, oferte și informații utile:
- Facebook: Salina Nori de sare
- Instagram: Salina Nori de sare
- TikTok: Salina Nori de sare
