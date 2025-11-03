FOTO | Noi lucrări la rețeaua de apă din Teiuș. Strada Râtului va fi racordată la sistemul principal

Noi lucrări la rețeaua de apă din Teiuș. Strada Râtului va fi racordată la sistemul principal

Primăria orașului Teiuș continuă investițiile în infrastructura locală, printr-un nou proiect care vizează modernizarea sistemului de alimentare cu apă. Autoritățile locale au anunțat că, pe strada Râtului, se desfășoară în această perioadă lucrări ample de extindere a rețelei de apă potabilă, menite să îmbunătățească semnificativ condițiile de viață ale locuitorilor din zonă.

„Pe strada Râtului se desfășoară lucrări de extindere a rețelei de apă potabilă, menite să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață pentru concetățenii noștri. Noua conductă, cu diametrul de 110 mm, va fi racordată la rețeaua principală de pe strada Avram Iancu și va asigura un debit corespunzător pentru întreaga zonă.

Totodată, aceasta va permite alimentarea în siguranță a celor doi hidranți supraterani instalați. Sistemul de hidranți, care a lipsit până acum, va facilita intervențiile operative ale echipajelor de pompieri (PSI), eliminând dificultățile actuale întâmpinate în caz de urgență”, au transmis reprezentanții Primăriei Teiuș.

