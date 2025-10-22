VIDEO | Lucrările din Teiuș merg înainte, chiar și fără finanțare: Primarul promite drumuri practicabile până la reluarea programului „Anghel Saligny”

Lucrările din Teiuș merg înainte, chiar și fără finanțare: Primarul promite drumuri practicabile până la reluarea programului „Anghel Saligny”

Lucrările de modernizare a drumurilor din Teiuș continuă să fie o prioritate pentru administrația locală, chiar și în contextul blocării unor programe de finanțare națională. Marți, 21 octombrie 2025, primarul orașului Teiuș, Mirel Vasile Hălălăi, a anunțat o soluție temporară pentru locuitorii de pe strada Horea, unde lucrările au fost afectate de suspendarea programului „Anghel Saligny”.

„Pe strada Horea, cu toate că nu se mai lucrează datorită blocării programului Anghel Saligny, am agreat, împreună cu firma constructoare, ideea dispunerii straturilor de piatră spartă, grederizată și cilindrată, care să permită, până la reluarea efectivă a lucrărilor de modernizare a drumurilor, o cale de rulare adecvată deplasării auto cu viteza de șantier impusă!”, a transmis edilul.

Primarul a făcut și un apel către cetățeni la înțelegere și răbdare, precizând că administrația locală face eforturi pentru a gestiona situația cu resurse proprii:

„Facem un apel pe această cale la înțelegere și răbdare în rezolvarea unor probleme care nu ne sunt imputabile nouă, administrației locale, și pe care încercăm, cu resurse proprii, limitate, să le rezolvăm!”, a adăugat Hălălăi.

De altfel, în ultima perioadă, lucrările în Teiuș au fost în toi. Duminică, 19 octombrie 2025, primarul a anunțat că podul rutier „Maria lui Mitru” este aproape finalizat. Investiția, care depășește 1,5 milioane de lei, a fost realizată de un constructor „responsabil și serios”, după cum a ținut să precizeze edilul, fiind deja turnat covorul asfaltic pe toate racordurile rutiere și pietonale.

