VIDEO | Lucrările din Teiuș merg înainte, chiar și fără finanțare: Primarul promite drumuri practicabile până la reluarea programului „Anghel Saligny”
Lucrările din Teiuș merg înainte, chiar și fără finanțare: Primarul promite drumuri practicabile până la reluarea programului „Anghel Saligny”
Lucrările de modernizare a drumurilor din Teiuș continuă să fie o prioritate pentru administrația locală, chiar și în contextul blocării unor programe de finanțare națională. Marți, 21 octombrie 2025, primarul orașului Teiuș, Mirel Vasile Hălălăi, a anunțat o soluție temporară pentru locuitorii de pe strada Horea, unde lucrările au fost afectate de suspendarea programului „Anghel Saligny”.
Citește și: VIDEO | Final de proiect la podul rutier „Maria lui Mitru” din Teiuș: Asfalt pe toate racordurile și iluminat pe drum spre finalizare
„Pe strada Horea, cu toate că nu se mai lucrează datorită blocării programului Anghel Saligny, am agreat, împreună cu firma constructoare, ideea dispunerii straturilor de piatră spartă, grederizată și cilindrată, care să permită, până la reluarea efectivă a lucrărilor de modernizare a drumurilor, o cale de rulare adecvată deplasării auto cu viteza de șantier impusă!”, a transmis edilul.
Primarul a făcut și un apel către cetățeni la înțelegere și răbdare, precizând că administrația locală face eforturi pentru a gestiona situația cu resurse proprii:
„Facem un apel pe această cale la înțelegere și răbdare în rezolvarea unor probleme care nu ne sunt imputabile nouă, administrației locale, și pe care încercăm, cu resurse proprii, limitate, să le rezolvăm!”, a adăugat Hălălăi.
De altfel, în ultima perioadă, lucrările în Teiuș au fost în toi. Duminică, 19 octombrie 2025, primarul a anunțat că podul rutier „Maria lui Mitru” este aproape finalizat. Investiția, care depășește 1,5 milioane de lei, a fost realizată de un constructor „responsabil și serios”, după cum a ținut să precizeze edilul, fiind deja turnat covorul asfaltic pe toate racordurile rutiere și pietonale.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Număr de studenți înmatriculați în creștere la Universitatea din Alba Iulia în anul academic 2025-2026: Performanță notabilă, în condițiile scăderii numărului de absolvenți de liceu
Număr de studenți înmatriculați în creștere la Universitatea din Alba Iulia în anul academic 2025-2026 Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a anunțat încheierea procesului de admitere pentru anul universitar 2025–2026 cu o creștere a numărului total de studenți înmatriculați. Astfel, instituția a înregistrat 2.196 de studenți, față de 2.148 în anul precedent. „Această […]
26 octombrie 2025 | „Târgul Cepei” la Săsciori: Degustare și vânzare de produse tradiționale locale, însoțite de cântec și voie bună, acompaniate de un spectacol folcloric
„Târgul Cepei” la Săsciori: Degustare și vânzare de produse tradiționale locale, însoțite de cântec și voie bună, acompaniate de un spectacol folcloric Târgul Cepei se întoarce cu o nouă ediție și în acest an la Săsciori, organizat pe data de 26 octombrie 2025. Evenimentul o să aibă loc în Piața agroalimentară din Săsciori, începând cu […]
FOTO | ,,Ziua Armatei României în școli 2025”: Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, întâlnire cu elevi din țară. Discuții despre viața de elev militar și admitere
,,Ziua Armatei României în școli”: Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, întâlnire cu elevi din țară. Despre ce au vorbit Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia se întâlnesc în această perioadă cu elevi din țară cărora le vor prezenta informații despre cariera militară și oferta educațională a Ministerului Apărării Naționale. Alături […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
În weekend se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasurile se dau în urmă cu o oră, iar ora 04:00 va deveni ora 03:00
În weekend trecem la ora de iarnă în 2025. Ceasurile se dau în urmă cu o oră, iar ora 04:00...
Economistul Radu Georgescu, despre cheltuielile statului care au crescut cu 30%: „Guvernul ne-a înfrânt! Guvernul ne-a dat o bâtă în cap, dar și-a dat și lui”
Economistul Radu Georgescu, despre cheltuielile statului care au crescut cu 30%: „Guvernul ne-a înfrânt! Guvernul ne-a dat o bâtă în...
Știrea Zilei
Autobuzele de pe traseele din Alba Iulia vor circula și mai RAR: Consiliul Local urmează să aprobe actualizarea frecvenței de succedare a curselor
Autobuzele de pe trasele din Alba Iulia vor circula și mai rar Consiliul Local Alba Iulia urmează aprobe, în ședința...
ALERTĂ privind scurgeri de gaz, la un bloc din Aiud: Intervin pompierii
ALERTĂ privind scurgeri de gaz, la un bloc din Aiud: Intervin pompierii Pompierii militari din cadrul Secției Aiud au fost...
Curier Județean
Număr de studenți înmatriculați în creștere la Universitatea din Alba Iulia în anul academic 2025-2026: Performanță notabilă, în condițiile scăderii numărului de absolvenți de liceu
Număr de studenți înmatriculați în creștere la Universitatea din Alba Iulia în anul academic 2025-2026 Universitatea „1 Decembrie 1918” din...
VIDEO | Lucrările din Teiuș merg înainte, chiar și fără finanțare: Primarul promite drumuri practicabile până la reluarea programului „Anghel Saligny”
Lucrările din Teiuș merg înainte, chiar și fără finanțare: Primarul promite drumuri practicabile până la reluarea programului „Anghel Saligny” Lucrările...
Politică Administrație
FOTO | Peste 1,1 milioane de lei alocați pentru ca localnicii din Cut să nu mai fie nevoiți să circule pe carosabil pe Drumul Județean 106M
Peste 1,1 milioane de lei alocați pentru ca localnicii din Cut să nu mai fie nevoiți să circule pe carosabil...
Comunicat de presă PSD Alba: Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică
Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică Partidul Social Democrat a prezentat în cadrul Coaliției...
Opinii Comentarii
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania Pe 21 octombrie...
21 octombrie – Sfinţii Mărturisitori Ardeleni, care au luptat împotriva impunerii confesiunii greco-catolice
21 octombrie – Sfinţii Mărturisitori Ardeleni, care au luptat împotriva impunerii confesiunii greco-catolice Sfinţii Mărturisitori Ardeleni sunt prăznuiţi pe 21...