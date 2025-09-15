FOTO | Noi grupe de studiu în anul școlar 2025-2026 la Centrul Județean de Excelență Alba: Performerii, premiați în cadru festiv

Noi grupe de studiu în anul școlar 2025-2026 la Centrul Județean de Excelență Alba

Pentru Centrul Județean de Excelență Alba, începutul anului școlar 2025-2026 a fost marcat de un moment important: premierea instituției de către Primăria Municipiului Alba Iulia în cadrul evenimentului „Alba Iulia premiază excelența în educație”, desfășurat joi, 11 septembrie, la Muzeul Principia.

A fost vorba de o recunoaștere a contribuției instituției la promovarea performanței în educație.

Și în acest an școlar, instituția îi așteaptă pe elevii din județul Alba dornici de a se pregăti pentru olimpiade și concursuri să se înscrie în grupele de studiu care sunt propuse.

Este vorba atât de grupe care au existat în anul școlar anterior, cât și de grupe noi. Acestea din urmă sunt propuse atât pentru discipline care până acum nu au existat în oferta educațională a instituției (precum educație tehnologică), cât și pentru discipline care au mai existat în oferta educațională, dar vor apărea și în zone unde până acum nu au existat astfel de grupe de studiu (de exemplu – o grupă de biologie, la Cugir).

Per ansamblu, disciplinele pentru care sunt propuse grupe de studiu în acest an școlar sunt următoarele: limba și literatura română, limba franceză, limba engleză, limba germană, limbi clasice, istorie, geografie, educație civică, educație antreprenorială, științe sociale, cultură și civilizație, religie, arte (muzică, desen), istoria și cultura minorităților naționale, pregătire sportivă teoretică, creativitate științifică și tehnică, educație tehnologică, economie aplicată, tehnologii – științe agricole, matematică, informatică, fizică, chimie, biologie.

Elevii din județ care doresc să se înscrie la Centrul Județean de Excelență Alba, o pot face începând cu luna octombrie 2025.

„Ne bucură și ne onorează diploma de apreciere primită din partea Primăriei Municipiului Alba Iulia. Și aș spune că ne ne obligă să continuăm munca începută acum 4 ani. Mulțumim atât autorităților publice locale, cât și Inspectoratului Școlar Județean Alba, pentru susținerea pe care o acordă instituției noastre.

La Centrul Județean de Excelență Alba punem accent pe muncă și pe dorința de reușită și ne propunem să acoperim o arie cât mai mare din județ, să avem grupe de studiu diverse, astfel încât să oferim posibilitatea cât mai multor elevi de a se pregăti în cadrul instituției noastre.

Luna aceasta realizăm selecția profesorilor noi care vor activa în cadrul instituției în acest an școlar, iar ulterior vom începe selecția elevilor. Vom avea o paletă largă de oferte de studiu pentru ei. Îi așteptăm, așadar, pe elevii care doresc să facă performanță în educație, aceștia putând găsi informații suplimentare și pe site-ul nostru, www.cjexalba.ro”, a declarat direectorul Ceentrului Județean de Excelență Alba, prof. Adrian Simion.

