FOTO | Nicolae Linca Cergău, scor de tenis în Cupa României: Ce alte echipe s-au calificat în optimi în Alba

Nicolae Linca Cergău, scor de tenis în Cupa României

În faza a 2-a a Cupei României la fotbal din Alba, Nicolae Linca Cergău a reușit un scor de tenis.

Echipa din Cergău s-a impus cu 6-1 pe teren propriu în fața formației Limbenii Limba.

În optimile de finală au mai acces alte două grupări din Liga 4.

Academia Șona s-a calificat după ce a dispus cu 2-1 în deplasare de Arieșul Apuseni Baia de Arieș.

VCG Vințu de Jos a dispus cu același scor, 2-1, acasă, de Rapid CFR Teiuș.

Celor trei calificate din Liga 4 în optimile de finală li se vor alătura cele 13 echipe din SuperLiga AJF.

Optimile de finală vor avea loc în aprilie 2026.

foto: Nicolae Linca Cergău

