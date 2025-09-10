FOTO | Nicolae Linca Cergău, scor de tenis în Cupa României: Ce alte echipe s-au calificat în optimi în Alba
Nicolae Linca Cergău, scor de tenis în Cupa României
În faza a 2-a a Cupei României la fotbal din Alba, Nicolae Linca Cergău a reușit un scor de tenis.
Citește și: FOTO | Industria Galda și CS Ocna Mureș conduc SuperLiga din Alba: Scoruri-fluviu în runda a 2-a
Echipa din Cergău s-a impus cu 6-1 pe teren propriu în fața formației Limbenii Limba.
În optimile de finală au mai acces alte două grupări din Liga 4.
Academia Șona s-a calificat după ce a dispus cu 2-1 în deplasare de Arieșul Apuseni Baia de Arieș.
VCG Vințu de Jos a dispus cu același scor, 2-1, acasă, de Rapid CFR Teiuș.
Celor trei calificate din Liga 4 în optimile de finală li se vor alătura cele 13 echipe din SuperLiga AJF.
Optimile de finală vor avea loc în aprilie 2026.
foto: Nicolae Linca Cergău
