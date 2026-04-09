FOTO | Nerea Hususan, elevă de la Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare” din Blaj, performanță excepțională: Premiul I cu NOTA 10 la Olimpiada Națională de Religie 2026 – cultele Romano-Catolic și Greco-Catolic

Performanță de excepție a unei eleve din Blaj la faza națională a Olimpiadei de Religie 2026. 

Nerea Hususan, elevă de la Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare” din Blaj, a obținut Premiul I , cu nota maximă, 10, la Olimpiada Națională de Religie 2026 – cultele Romano-Catolic și Greco-Catolic.

Nerea Hususan este elevă în clasa a VII-a.

Prin muncă, perseverență și credință, Nerea a demonstrat că excelența se construiește pas cu pas. Pregătirea ei intensă, realizată sub îndrumarea profesorilor dedicați, a fost răsplătită cu un rezultat deosebit, care aduce mândrie atât familiei, cât și școlii pe care o reprezintă.
Participarea la această competiție nu a fost doar o provocare intelectuală, ci și o oportunitate de a aprofunda valorile religioase și spirituale. Rezultatul obținut confirmă nivelul ridicat de pregătire al elevilor din Blaj și dedicarea cadrelor didactice.
Succesul elevei Hususan Nerea reprezintă un exemplu pentru colegii săi și o dovadă că pasiunea pentru studiu și credință pot duce la performanțe deosebite.

Faza naționaă a Olimpiadei de Religie 2026 – cultele Romano-Catolic și Greco-Catolic a fost găzduită de municipiul Baia Mare, în perioada 6-9 aprilie 2026.

„Ești o minune de copil! Suntem mândri de tine și de toate reușitele tale! Te iubim!”, au transmis părinții elevei din „Mica Romă” într-o postare în mediul online. 

